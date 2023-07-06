07 Temmuz Antalyasporlular Günü Antalya Büyükşehir Belediyesi ve 07 Gençlik Taraftar Grubu işbirliği ile Boğaçayı’nda düzenlenen etkinlikle kutlanacak.

Antalya’nın Süper Lig’deki temsilerinden kırmızı beyazlı takım Antalyaspor 2 Temmuz’da kuruluşunun 57. Yılını kutlarken, Antalyaspor taraftarları da 7 Temmuz’da Antalyasporlular Günü’nü kutlayacak. Antalya Büyükşehir Belediyesi ve 07 Gençlik Taraftar Grubu işbirliğiyle 7 Temmuz Cuma günü Boğaçayı Köprüsü’nde Antalyasporlular Günü etkinliği düzenlenecek. Saat 21.00’de başlayacak etkinlik, Antalyasporlu taraftarları bir araya getirecek. Antalya’nın Süper Lig’deki temsilcisi Antalyaspor taraftarları gecede Boğaçayı Köprüsü’nü kırmızı beyaza bürüyecek. DJ performansı ve görsel şovlar ile renklenecek gecede Antalyaspor taraftarları buluşacak.