Antalyasporlu yıldız judocu Yıldırım, Judo Milli Takımında Türkiye’yi temsil edecek. Mustafa Beyazıt Yıldırım, Türkiye Judo Federasyonu’nun 13-15 Mayıs 2022 tarihleri arasında Kahramanmaraş’ta düzenlediği Türkiye Yıldızlar Judo Şampiyonası’nda 66 kilogramda Türkiye Şampiyonu oldu. Yıldırım, elde ettiği bu başarı ile birlikte 1-3 Eylül 2022 tarihleri arasında Yunanistan’da düzenlenecek Balkan Judo Şampiyonası’nda Antalyaspor’u ve Türkiye’yi temsil edecek.

Antalyasporlu yıldız judocu Yıldırım, Judo Milli Takımında Türkiye’yi temsil edecek. Mustafa Beyazıt Yıldırım, Türkiye Judo Federasyonu’nun 13-15 Mayıs 2022 tarihleri arasında Kahramanmaraş’ta düzenlediği Türkiye Yıldızlar Judo Şampiyonası’nda 66 kilogramda Türkiye Şampiyonu oldu. Yıldırım, elde ettiği bu başarı ile birlikte 1-3 Eylül 2022 tarihleri arasında Yunanistan’da düzenlenecek Balkan Judo Şampiyonası’nda Antalyaspor’u ve Türkiye’yi temsil edecek.