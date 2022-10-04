Konya’da 13-14 Ağustos 2022 tarihlerinde düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları’nda bronz madalya kazanan Antalyaspor jimnastik takımı sporcusu Melisa Sert, Antalyaspor Kulübü Derneği tarafından altın ile ödüllendirildi.

Konya’da 13-14 Ağustos 2022 tarihlerinde düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları’nda bronz madalya kazanan Antalyaspor jimnastik takımı sporcusu Melisa Sert, Antalyaspor Kulübü Derneği tarafından altın ile ödüllendirildi.

Hasan Subaşı Tesisleri’nde düzenlenen törende ödülleri Antalyaspor Kulübü Derneği Yönetim Kurul Üyeleri Selin Tezel ile Hasan Ali Onay taktim etti. Dernek Genel Koordinatörü Abdullah Saraçoğlu’nun da yer aldığı ödül töreninde kırmızı beyazlı takımın antrenörleri Merve Kahraman Sukic, Luidmila Sert ve Evgenia Gemici de hazır bulundu.

Törende açıklamalarda bulunan dernek yönetim kurulu üyesi Selin Tezel "Milli cimnastikçilerimiz ile gurur duyuyoruz, uluslarası arenada ülkemizi, kentimizi ve kulübümüzü en iyi şekilde temsil etmek için var güçleri ile çalışıyorlar. 2024 Paris Olimpiyat Oyunlarına kadar elde ettikleri bu başarıların üzerine koyacaklarına dair en ufak bir şüphemiz yok" dedi.