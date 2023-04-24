Antalyaspor Yüzme Takımı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 7-8-9 Yaş Yüzme Şenliği Müsabakalarında katılığı 10 sporcu da derece yaptı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Antalya Yüzme İl Temsilciliği’nin tarafından düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 7-8-9 Yaş Yüzme Şenliği Müsabakaları Muratpaşa Süleyman Erol Yüzme Havuzu’nda gerçekleşti. Müsabakalara 10 sporcu ile katılan Antalyaspor yüzme takımı, ulusal çapta elde ettiği başarılar ile yine yarışlara damgasını vurdu. Antalya çapında 30’un üzerinde derece yapan kırmızı beyazlılar, elde ettikleri başarılar ile yedi Türkiye derecesi yaptı.Müsabakaların en büyük yaş kategorisi olan 9 yaşta yarışan Asya Kaplanoğlu 50 metre kurbağalamada, 100 metre serbestte, 50 metre kelebekte birinci olurken 50 metre serbestte ikinci ve 50 metre sırtüstü kategorisinde üçüncü

oldu.

Antalyaspor’un bir diğer 9 yaş sporcusu Arda Bali ise katıldığı 100 metre sırtüstü, 50 metre kurbağalama, 50 metre serbest, 100 metre serbest ve 50 metre sırtüstü yarışlarının hepsini en önde tamamlayarak kazandığı 5 Antalya birinciliğinin yanı sıra 100 metre sırtüstündeki derecesi ile Türkiye birincisi ve 50 metre serbestteki derecesi ile Türkiye beşincisi unvanlarını da kazandı.

9 yaşındaki minik Antalyasporlu Ayaz Demir, 100 metre serbest ve 50 metre sırtüstünde dördüncü olurken, 50 metre kelebekte birinci olarak bu yaş kategorisinde birinciler arasına adını yazdıran bir başka Antalyasporlu oldu.

Akreplerin sekiz yaşındaki yüzücülerinden Alaz Efe Salim 100 metre sırtüstü ve serbest, 50 metre serbest, kelebek ve sırtüstü yarışlarının hepsinden birinci çıkarak 5’te 5 yapan Antalyasporlular listesinde yerini aldı. Alaz Efe aynı zamanda 100 metre sırtüstünde Türkiye birincisi ve 50 metre kelebek yarışında Türkiye beşincisi oldu.

8 Yaş kategorisinde yarışan Mustafa Şener 50 metre kurbağalama ve sırtüstüyarışlarında ikinci olarak iki defa kürsüye çıkma başarısını gösterirken, aynı yaş kategorisinde yarışan Miraç Cihanbay 100 metre serbest, 50 metre serbest ve yine 50 metre sırtüstü yarışlarında üçüncü olarak kürsüdeki yerini aldı. 8 yaşındaki takım arkadaşı Sarp Mete Erkış ise 50 metre kelebekte üçüncü, 50 metre serbest ve 100 metre serbestte dördüncü oldu.

Yarışların en küçük yaş grubu olan 7 Yaş kategorisinde yarışan Atlas Sağbil,50 metre kurbağalama ve 50 metre kelebek yarışlarında hem Antalya hem de Türkiye birincisi unvanlarını kazanırken aynı zamanda 50 metre sırtüstü ve 50 metre serbest kategorilerinde yine Antalya birinciliklerini kazanarak müsabakalarda 5’de 5 yapan bir başka Antalyasporlu oldu. Atlas Sağbil, elde ettiği dereceler ile 50 metre sırtüstü kategorisinde Türkiye üçüncüsü ve 50 metre serbestte Türkiye beşincisi olarak ulusal çaptaki başarılarını da perçinledi.

Aynı yaş kategorisinde yarışan kırmızı beyazlıların minik kulaçlarından Ege Çatak, 50 metre sırtüstü, 50 metre kelebek, 50 metre serbest ve 50 metre kurbağalama yarışlarında ikinci olarak kürsüdeki yerini alırken kelebek ve kurbağalama yarışlarında elde ettiği dereceler ile 2 kez Türkiye ikinciliğini de kazandı.