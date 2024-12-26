Antalyaspor’un tecrübeli futbolcusu Erdoğan Yeşilyurt, geçirdiği sakatlık sonrası ön çapraz bağ ve dış menisküs tamiri operasyonu geçirdi.

Antalyaspor’un başarılı orta sahası Erdoğan Yeşilyurt, Acıbadem Kayseri Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Sinan Karaoğlu, Doç. Dr. Bertan Cengiz ve Dr. Mehmet Çavuş’un bulunduğu ekip tarafından ameliyat edildi.

Prof. Dr. Sinan Karaoğlu, başarılı geçen operasyon sonrası Yeşilyurt’un 2 hafta sonra rehabilitasyona ve 8 hafta sonra salon çalışmalarına başlayabileceğinin öngörüldüğünü belirtti.