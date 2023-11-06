Antalyasporlu yüzücü Emre Sarp, World Aquatics Championship 2024 Doha Açık Su Yüzme Şampiyonası’nda yarışacak olan milli takım kadrosuna girmeye hak kazandı.

Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından düzenlenen World Aquatics Championship 2024 Doha Açık Su Milli Takım Belirleme Yarışları, 3-5 Kasım tarihlerinde Antalya’nın Alanya ilçesinde düzenlendi. Yarışlara katılan Antalyasporlu milli yüzücü Emre Sarp Zeytinoğlu, elde ettiği derece ile Alanya’dan Katar biletiyle ayrıldı.

Antalyaspor Yüzme Okulu’ndan yetişen 2007 doğumlu Emre Sarp, 5 bin metre mesafeyi aynı okuldan yetişen bir diğer milli yüzücü Emir Batur Albayrak’ın hemen arkasında tamamlayarak, Türkiye ikincisi oldu.

Zeytinoğlu, kazandığı ikinciliğin yanı sıra Katar’ın başkenti Doha’da düzenlenecek olan World Aquatics Championship 2024 Doha Açık Su Yüzme Şampiyonası’nda yarışacak milli takımın kadrosuna da adını yazdırdı.