Akdeniz Bölgesi Gençler-Büyükler Seçme Yarışmaları Türkiye Cimnastik Federasyonu tarafından Antalya Muratpaşa Süleyman Evcilmen Spor Salonu’nda 27 Mart 2023 tarihinde gerçekleşti.

Antalyaspor cimnastik takımının gençler kategorisinde performans sergileyen cimnastikçilerden Alisa ve Yasemin Akhun kardeşler sırasıyla ikinci ve üçüncü olurlarken; yine aynı kategoride yarışan takım arkadaşları Zehra İrem Göçer ise topladığı puanlarla onuncu sırayı alarak kırmızı beyazlıların kulüpler düzeyinde ikinci sırayı almasına katkı koyan isim oldu.

Büyükler kategorisinde Antalyaspor adına yarışan sporculardan Elif Sarıoğlu ile birinci, Milana Rachenkova ile de ikinci olarak ilk iki sırayı kimseye kaptırmazlarken, Antalyaspor cimnastik takımı elde ettiği dereceler sonucunda 8-9 Nisan 2023 tarihlerinde İstanbul’da düzenlenecek Türkiye Kulüplerarası Cimnastik Şampiyonası’na adını yazdırmış oldu.