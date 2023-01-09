Antalyaspor atletizm takımı Türkiye Atletizm Federasyonu’nun "100. Yıl Cumhuriyet Sezonu" adını verdiği 2023 Yılı Faaliyet Takvimi’nin ilk etkinliklerinden olan Olimpik Deneme Yarışları’nda mücadele etti.

Antalyaspor atletizm takımı Türkiye Atletizm Federasyonu’nun "100. Yıl Cumhuriyet Sezonu" adını verdiği 2023 Yılı Faaliyet Takvimi’nin ilk etkinliklerinden olan Olimpik Deneme Yarışları’nda mücadele etti.

Bursa’da bulunan Osmangazi Atletizm Salonu’nda 7-8 Ocak 2023 tarihlerinde düzenlenen yarışlarda Erkekler U18’de yarışan kırmızı-beyazlı sporcu Ömer Çağrı Aktan, 60 metre seçme yarışmasında 7.29 ve final yarışmasında 7.21’lik derece elde ederek birinci olurken aynı zamanda da kendi en iyi derecesini yapmış oldu. Aynı mesafede U16 yaş kategorisinde ter döken Antalyaspor’un 2009 doğumlu genç atleti Muhammed Esad Baydur ise 60 metre yarışında 8.04 ve 200 metre yarışında 26.03 koşarak potansiyelini ortaya koydu.

Kadınlar U18’de yarışan Antalyasporlu Selma Dönmez de takım arkadaşları Çağrı ve Muhammed gibi kendi en iyi derecelerini yaparak seçme yarışlarında 27.15’lik ve final yarışında 27.30’luk dereceler elde etti ve ikinci olarak üst sıralara adını yazdıran bir diğer Antalyasporlu oldu. Bursa’da yarışları başarılarla tamamlayan Antalyaspor atletizm takımı, şubat ayı içerisinde farklı tarihlerde Turkcell Türkiye şampiyonası yarışları için tekrar Bursa’ya hareket edecekler.