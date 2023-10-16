Antalyaspor, geçen ay trafik kazası geçiren tecrübeli futbolcusu Naldo’nun oğlu Davi’nin vefat ettiğini açıklandı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, geçen ay trafik kazası geçiren ve hastanede tedevasi devam eden, tecrübeli savunmacısı Naldo’nun oğlu Davi’nin vefat ettiği açıklandı. Antalyaspor Kulübü’nden konuyla ilgili yapılan paylaşımda, “Seni unutmayacağız Davi. Geçtiğimiz ay kaza geçiren futbolcumuz Naldo Pereira’nın oğlu Davi’nin vefat ettiği haberini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Minik Davi’ye Allah’tan rahmet; futbolcumuz Naldo ve ailesi başta olmak üzere sevenleri, yakınları ve camiamıza başsağlığı dileriz” ifadelerini kullandı.