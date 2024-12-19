Antalyaspor kafilesini en iyi şekilde ağırlayan Ergünler Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı ve Muşlu iş insanı Faysal Ergün, misafir takımın tüm konaklama ve lojistik masraflarını karşılayarak önemli bir destek sundu.KOCAELİ (İGFA) - Süper Lig temsilcisi Antalyaspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında Muşspor ile karşılaşmak üzere gittiği Muş’ta, gösterilen ilgiden dolayı unutulmaz anlar yaşadı. Antalyaspor kafilesini en iyi şekilde ağırlayan Ergünler Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı ve Muşlu iş insanı Faysal Ergün, misafir takımın tüm konaklama ve lojistik masraflarını karşılayarak önemli bir destek sundu.

Muş'ta krallar gibi karşılandılar

Antalyaspor kafilesi, Muş’a adım attığı ilk andan itibaren büyük bir misafirperverlikle karşılandı. Özellikle iş insanı Faysal Ergün’ün şahsi çabalarıyla düzenlenen organizasyonlar, takımın rahat bir şekilde maça hazırlanmasını sağladı. Ergün, lojistik destekten otel rezervasyonlarına kadar tüm detayları titizlikle organize ederek örnek bir ev sahipliği sergiledi. Muş halkının da bu süreçte gösterdiği sıcak yaklaşım, hem takım yönetimini hem de oyuncuları son derece etkiledi. Antalyasporlu futbolcular ve teknik ekip, Muş'ta gördükleri ilgiden büyük bir memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

Alex de Souza'dan Faysal Ergün’e ve Muş halkına övgü

Antalyaspor Teknik Direktörü Alex de Souza, maç sonrasında yaptığı açıklamada Muş halkına ve özellikle Faysal Ergün’e olan minnettarlığını dile getirdi. "Futbol sadece bir oyun değil, aynı zamanda insanları bir araya getiren bir güç. Burada gördüğümüz misafirperverlik ve destek, bu anlayışın en güzel örneklerinden biriydi.