Kırmızı-beyazlı formayla 6 maça çıkan Ndao, 310 dakika süre alırken, gol ve asist katkısı yapamadı.

Antalyaspor Kulübünden yapılan açıklamada, “Konyaspor maçında sakatlanan futbolcumuz Alassane Ndao, fibula alt uç parçalı kırığı nedeniyle başarılı bir operasyon geçirmiştir. Alassane Ndao’nun 5 ay sahalardan uzak kalacağı öngörülmektedir” denildi.

FTA Antalyapor’un, Senegalli yıldız futbolcusu Ndao’dan kötü haber geldi. Konyaspor maçının 9. dakikasında sakatlanan ve yerini Ghacha’ya bırakan, 26 yaşındaki Senegalli Ndao’nun sağlık durumuyla ilgili açıklama yapıldı.

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