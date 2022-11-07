Süper Lig’de 2022-2023 sezonuna üst sıraları hedefleyerek başlayan FTA Antalyaspor, inişli çıkışlı bir grafik sergiliyor. Defans hattındaki sorunun çözülmesi ve sakat oyuncuların da dönmesiyle kırmızı-beyazlılar, son üç haftada çıkışa geçti. Ligin 11. haftasında sahasında İstanbulspor’u 2-1 mağlup eden Antalyaspor, deplasmandaki 12. hafta karşılaşmasında DG Sivaspor’u 2-0’la geçti. Art arda gelen galibiyetlerle morallenen kırmızı-beyazlılar sahasındaki Fatih Karagümrük maşçına da mutlak 3 puan parolasıyla çıktı. Maçın ilk 20 dakikasında kalesinde 2 gol gören Antalyaspor, oyuncu değişikliklerin ardından mücadeleyi 4-2 kazanmayı başardı. Güney ekibine galibiyeti getiren goller Wright, Veysel Sarı ve Güray Vural(2) geldi. Kırmızı-beyazlılar 3 puan sevincini soyunma odasında teknik heyet ve yönetimle birlikte kutladı. Bu sonuçla son 3 haftayı galibiyetle kapatan Antalyaspor, puanını 16 yapıp ligde 9. sıraya yükseldi. Kırmızı-beyazlılar çarşamba günü Ziraat Türkiye Kupası 4. Turu’nda sahasında Pendikspor’u ağırlarken, hasta sonu ise deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak.

Süper Lig’de 2022-2023 sezonuna üst sıraları hedefleyerek başlayan FTA Antalyaspor, inişli çıkışlı bir grafik sergiliyor. Defans hattındaki sorunun çözülmesi ve sakat oyuncuların da dönmesiyle kırmızı-beyazlılar, son üç haftada çıkışa geçti. Ligin 11. haftasında sahasında İstanbulspor’u 2-1 mağlup eden Antalyaspor, deplasmandaki 12. hafta karşılaşmasında DG Sivaspor’u 2-0’la geçti. Art arda gelen galibiyetlerle morallenen kırmızı-beyazlılar sahasındaki Fatih Karagümrük maşçına da mutlak 3 puan parolasıyla çıktı. Maçın ilk 20 dakikasında kalesinde 2 gol gören Antalyaspor, oyuncu değişikliklerin ardından mücadeleyi 4-2 kazanmayı başardı. Güney ekibine galibiyeti getiren goller Wright, Veysel Sarı ve Güray Vural(2) geldi. Kırmızı-beyazlılar 3 puan sevincini soyunma odasında teknik heyet ve yönetimle birlikte kutladı. Bu sonuçla son 3 haftayı galibiyetle kapatan Antalyaspor, puanını 16 yapıp ligde 9. sıraya yükseldi. Kırmızı-beyazlılar çarşamba günü Ziraat Türkiye Kupası 4. Turu’nda sahasında Pendikspor’u ağırlarken, hasta sonu ise deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak.