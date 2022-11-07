Bolu’da düzenlenen 11-12 Yaş Bölge Müsabakalarına katılan Antalyaspor Yüzme Takımının genç sporcuları Beste Beyoğlu ve Lidya Erdoğan; elde ettikleri dereceler sonucunda A4, A3 ve A2 barajlarını geçti. 2 sporcu aralık ayı içerisinde Samsun’da düzenlenecek olan Türkiye Şampiyonası’na katılma hakkı kazandı.

Antalyaspor Yüzme Takımı’ndan 2 sporcu, Samsun’da düzenlenecek olan Türkiye Şampiyonası’nda yarışacak.

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