Erteleme maçında Beşiktaş deplasmanından 1 puanla dönen FTA Antalyaspor, yenileme çalışması yaptı.

Erteleme maçında Beşiktaş deplasmanından 1 puanla dönen FTA Antalyaspor, yenileme çalışması yaptı.

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FTA Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig’in 14. hafta erteleme maçında deplasmanda karşılaştığı Beşiktaş ile 0-0 berabere kaldı. Zorlu deplasmana 18 eksik futbolcuyla giden kırmızı-beyazlılar 1 puan almayı başardı. Puanını 25 yapan Antalyaspor ligde de averajla 12. sıraya yükseldi. Kırmızı-beyazlı ekip ayağının tozuyla Döşemealtı Atilla Vehbi Konuk Tesisleri’nde yenileme antrenmanı yaptı. Futbol Sorumlusu Nuri Şahin, idaresindeki antrenmana ilk önce salonda başlayan kırmızı-beyazlılar, daha sonra yeşil sahada çalışmasını tamamladı.