Antalyaspor Triatlon Takımı, 2022 yılı faaliyet takvimini şampiyonlukla tamamladı.

Antalyaspor Triatlon Takımı, 2022 yılı faaliyet takvimini şampiyonlukla tamamladı.

Antalyaspor Triatlon Takımı, Türkiye Triatlon Federasyonu tarafından düzenlenen Alanya Triatlonu’nda yarıştı. Federasyonun 2022 yılı faaliyet takviminde yer alan son resmi yarışı olan Alanya Triatlonu ulusal ve uluslararası pek çok sporcunun katılımı ile gerçekleşti. Türkiye Triatlon Sprint Şampiyonası Finali olması özelliği ile de ayrı bir öneme sahip olan yarışa katılan Antalyaspor Triatlon Takımı, Hediye Tama, Tatiana Vukolova, Şükrü Sinan, Cemil Yıldızhan, Necati Şevik, Mustafa Çelik, Osman Demiratar ve Remzi Kaya Aksuoğlu kadrosu ile mücadele etti.

Yarıştan bir önceki gece yağan yağmurun etkisi ile sabah 07.35’te Galip Dere Plajı’nda serin bir havada 750 metrelik yüzme etabı ile start alan yarışta daha sonra 20 kilometrelik bisiklet etabı pedallandı. Olumsuz hava koşullarının etkisinin hissedildiği zorlu bisiklet etabının kazasız bir şekilde tamamlanmasının ardından yoğun bir rekabete sahne olan 5 kilometrelik koşu etabı ile organizasyon sona erdi.

Kırmızı-beyazlı takımın triatletlerinden Cemil Yıldızhan, 01.18.01’lik derecesi ile yarışı kendi yaş kategorisinde ikinci olarak tamamlayarak gümüş madalyanın sahibi olurken, aynı zamanda geride bıraktığımız haziran ayında düzenlenen Balıkesir Avlu Triatlonu’nda topladığı puanlar birlikte Alanya finalinde şampiyonluğa uzanan isim olma başarısını gösterdi.

Antalyaspor Triatlon Takımı, Alanya Triatlonu’nun tamamlanması ile beraber 2022 yılı faaliyet takvimi de tamamlanmış oldu.