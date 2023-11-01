Ziraat Türkiye Kupası 3. Turu’nda Antalyaspor, TFF 3. Lig takımlarından 52 Orduspor’u 3-0 yenerek 4. tura adını yazdırdı.
Maçtan dakikalar
38. dakikada kazanılan penaltı vuruşunda topun başına geçen Assombalonga, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0
72. dakikada Safuri’nin sol köşeden kullandığı kornerde ceza sahasına gönderdiği ortaya yükselen Assombalonga, kafa vuruşuyla topu filelere yolladı. 2-0
79. dakikada kazanılan penaltı vuruşunda topun başına geçen Emre Uzun, farkı 3’e çıkaran golü kaydetti. 3-0
84. dakikada sağ kanatan Bytyqi’nin ceza sahasına ortasında iyi yükselen Streek’in kafa vuruşu üstten az farkla auta gitti.
90+1. dakikada Bytyqi geriden gelen Ufuk Akyol’a topu bıraktı, ceza sahası içinde Ufuk’un şutu üst direğe çarpıp oyun alanına döndü.
Hakemler: Abdullah Buğra Taşkınsoy, Yusuf Susuz, Onur Gülter
Antalyaspor: Ataberk, Harun Toprak (Bytyqi dk. 65), Bahadır Öztürk, Ufuk Akyol, Mert Yılmaz, Kaluzinski, Milosevic (Larsson dk. 46), Ege Bilsel (Safuri dk. 65), Mustafa Erdilmen (Van de Streek dk. 46), Erdoğan Yeşilyurt, Assombalonga (Emre Uzun dk. 76)
Yedekler: Kağan, Doğukan, Bünyamin Balcı, Erkan
52 Orduspor: Ömer Faruk Ay, Yunus Emre Duyan, Ahmet Baha Bilgin (Hüseyin Güngör dk. 71), Yunus Emre Köse, Yiğit Tiryaki (İrfan Başaran dk.71), Sergen İlhan (Ali Kemal Başaran dk. 46), Muhammed Rıdvan Özdemir, Emir Miray Köksal (Enes Yetim dk. 66), Yusuf Mert Tunç, Eray Kotan, Mustafa Arda Mutlu (Kadir Ari dk.65)
Yedekler: Ersin, Nevzat, Mehmet, Yalçın, Nazmi
Goller: Assombalonga (dk. 38 pen. ve 72), Emre Uzun (dk. 79 pen.)
Sarı kartlar: Mustafa (Antalyaspor), Yunus (52 Orduspor)