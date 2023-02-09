Yaşanan büyük deprem felaketi sonrası bölgeye ihtiyaç malzemesi gönderen Antalyaspor, depremzedeleri tesislerinde misafir etmeye başladı. Antalyaspor Futbol Takımı Kaptanı Veysel Sarı da tesislere gelerek oyun alanında çocuklarla bir süre oyun oynadı.

Yaşanan büyük deprem felaketi sonrası bölgeye ihtiyaç malzemesi gönderen Antalyaspor, depremzedeleri tesislerinde misafir etmeye başladı. Antalyaspor Futbol Takımı Kaptanı Veysel Sarı da tesislere gelerek oyun alanında çocuklarla bir süre oyun oynadı.

Akşam saatlerinden itibaren bölgeye yardım taşıyan otobüsler, depremzedeleri alarak Antalya’ya gelmeye başladı. Başkan Av. Aziz Çetin ve yöneticiler otobüsleri tesislerin giriş kapısında karşılarken, gelen herkes içeriye alındı ve yemek ikram edildi. Ardından tesislerde kalacak olanlar odalarına yerleştirilirken, yakınları tarafından alınan depremzedeler ise kalacakları yerlere gitmek üzere uğurlandı. Kadın, erkek, yaşlı, çocuk birçok depremzedeye ev sahipliği yapan Hasan Subaşı Tesislerinde ayrıca çocukların vakit geçirebilecekleri oyun alanı da oluşturuldu.

Futbolculardan 4 tır destek

Antalyaspor Kaptanı Veysel Sarı da tesislere gelerek depremzedelerle yakından ilgilendi. Aralarında ailelerin ve sporcuların da bulunduğu depremzedelerle tek tek ilgilenen ve hatırlarını soran Sarı, oyun alanında çocuklarla bir süre oyun da oynadı. Öte yandan, Antalyaspor futbolcuları da kendi aralarında bir kampanya yaparak deprem bölgesine 2 tır su, 1 tır un ve 1 tır da çocuklar için ürünler ve hijyen malzemesi gönderdi. Kaptan Sarı, yardımlarının devam edeceğini söyledi.