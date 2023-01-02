Spor Toto Süper Lig’in 17. haftasında FTA Antalyaspor ile Fenerbahçe 53. kez karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele öncesi Antalyaspor’da 4 eksik futbolcu bulunuyor.

Spor Toto Süper Lig’in 17. haftasında FTA Antalyaspor ile Fenerbahçe 53. kez karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele öncesi Antalyaspor’da 4 eksik futbolcu bulunuyor.

Süper Lig’in son iki haftasını mağlubiyetle kapatan FTA Antalyaspor, yarın sahasında karşılaşacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarına devam ediyor. Kırmızı-beyazlı Atilla Vehbi Konuk Tesisleri’nde akşam yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak. Zorlu karşılaşmadan kırmızı-beyazlı ekip puan ya da puanlar hedefliyor. Güney ekibinde sakatlıkları devam eden Nakajima, Ndao, Ghacha ve Lyundıma forma giyemeyecek.

İki takım arasında geride kalan 52 maçın 33’ünü Fenerbahçe, 8’ini Antalyaspor kazandı, 11 karşılaşma da berabere sona erdi. İki takım arasında geçen sezon oynanan son müsabaka 1-1 eşitlikle sona erdi.