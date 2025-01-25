Beşiktaş, Süper Lig’in 21. haftasında yarın deplasmanda karşılaşacağı Antalyaspor ile 58. kez rakip olacak.

Trendyol Süper Lig’in 21. haftasında Beşiktaş, yarın saat 16.00’da Antalya Stadyumu’nda Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek. Ligde siyah-beyazlılar 8 galibiyet, 7 beraberlik ve 4 mağlubiyetle topladığı 31 puanla 6. sırada yer alıyor. Kırmızı-beyazlılar ise 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 10 mağlubiyetle aldığı 21 puanla 14. sırada bulunuyor.

Ligde 58. randevu

İki takım bugüne kadar Süper Lig’de 57 kez karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar 36 maçtan galip ayrılırken, kırmızı-beyazlılar ise rakibini 8 kez mağlup etti. Taraflar 13 kez de sahadan 1 puanla ayrıldı. Söz konusu müsabakalarda Beşiktaş 120 defa rakip fileleri havalandırırken, Antalyaspor ise 55 golle karşılık verdi. İki takım arasında sezonun ilk yarısında İstanbul’da oynanan maçı Kartal, 4-2’lik skorla kazanmıştı.

Ligde son 6 deplasmanda kazanamadı

Siyah-beyazlılar, Süper Lig’de oynadığı son 6 deplasman müsabakasından 3 puan çıkartamadı. Beşiktaş bu süreçte Galatasaray ve Adana Demirspor’a mağlup olurken, Gaziantep FK, Başakşehir, Hatayspor ve Çaykur Rizespor ile de berabere kaldı. Kartal bu sezon son deplasman galibiyetini 7. haftada Kayserispor’a karşı elde etti.

Son 11 haftada 2 galibiyet

Kara Kartal, Süper Lig’de oynadığı son 11 müsabakada sadece 2 kez 3 puan alabildi. Ligin ilk 8 haftasında yenilgi yüzü görmeyen siyah-beyazlılar, sonraki 11 haftalık süreçte Galatasaray, Kasımpaşa, Göztepe ve Adana Demirspor’a mağlup olurken, Başakşehir, Hatayspor, Alanyaspor, Çaykur Rizespor ve Samsunspor ile de berabere kaldı. Kartal, bu süreçte 15. haftada oynanan derbide Fenerbahçe ve geçtiğimiz hafta da Bodrum FK maçlarını kazandı.

Solskjaer’in ilk lig maçı

Beşiktaş’ın yeni teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer, siyah-beyazlılarla ilk maçına UEFA Avrupa Ligi’nde oynanan Athletic Bilbao maçında çıktı ve rakibini farklı yenmeyi başardı. Norveçli teknik adam, ilk Süper Lig heyecanını ise yarın Antalyaspor maçında yaşayacak.

Ciro Immobile’nin ligde 10 golü var

Beşiktaş’ın İtalyan Santrforu Ciro Immobile, attığı 10 golle siyah-beyazlıların en golcü oyuncusu konumunda bulunuyor. Ligde ilk 9 haftada 8 kez rakip fileleri sarsan Immobile, yaşadığı sakatlıktan sonra eski performansından uzak kaldı. 34 yaşındaki golcü oyuncu, son 11 lig mücadelesinde 2 gol atmasına rağmen takımının en golcü oyuncusu konumunda yer alıyor. Kara Kartal’da Rafa Silva ile Ernest Muçi 4’er, Gedson Fernandes de 3 gol atma başarısı gösterdi.

Sakatlığı bulunan 3 oyuncu forma giyemeyecek

Beşiktaş’ta çapraz bağ yırtığı bulunan Necip Uysal, tendom yırtığı bulunan Gabriel Paulista ile Tayyip Talha Sanuç, Akdeniz ekibi karşısında forma giyemeyecek.

5 oyuncu kart sınırında

Siyah-beyazlılarda Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Al-Musrati, Rafa Silva ve Ciro Immobile sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu oyuncular, Antalyaspor maçında kart görmeleri durumunda bir sonraki hafta deplasmanda oynanacak Sivasspor müsabakasında forma giyemeyecek.

Düdük Oğuzhan Çakır’da

Antalyaspor ile Beşiktaş arasında oynanacak müsabakayı Oğuzhan Çakır yönetecek. Çakır’ın yardımcılıklarını Esat Sancaktar ile Mustafa Savranlar yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi Burak Olcar olacak.