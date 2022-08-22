FT Antalyaspor’un AS Dijital Kütüphanesi, hizmet vermeye başladı. İmza töreni Atilla Vehbi Konuk Tesisleri’nde gerçekleşti. Gerçekleşen törene Antalyaspor Başkanı Av. Aziz Çetin ve dijital kütüphanenin yazılımını yapıp hayata geçiren Hiperlink Yayınevi yetkilisi Hilmi Oğuz katıldı.

FT Antalyaspor’un AS Dijital Kütüphanesi, hizmet vermeye başladı. İmza töreni Atilla Vehbi Konuk Tesisleri’nde gerçekleşti. Gerçekleşen törene Antalyaspor Başkanı Av. Aziz Çetin ve dijital kütüphanenin yazılımını yapıp hayata geçiren Hiperlink Yayınevi yetkilisi Hilmi Oğuz katıldı.

Antalyaspor olarak şehrin en önemli sivil toplum kuruluşu olarak kentin dinamiklerinin en önünde koşmaya çalıştıklarını belirten Başkan Aziz Çetin, "Antalya’nın, Antalya çocuklarının ne tür ihtiyaçları olduğunu araştırıyor, Antalyaspor olarak ne tür bir hizmet verebileceğimizin projelerini yapıyoruz. Dünyada ilk kez bir spor kulübü böyle bir sosyal sorumluluk projesine imza atıyor. Bu da bize nasip oldu. AS Dijital Kütüphane’yi kurduk. Hem yetişkinlere hem de çocuklara hitap edecek. Okuma alışkanlığının yüksek seviyeye çıkması ile kulübümüzün bilinirliğinin artması için bu yola çıktık. Kulübümüze hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Yayınevi yetkilisi Hilmi Oğuz ise, "AS Dijital Kütüphane’de yetişkinler için bin 600’den fazla, çocuklar için de 900’den fazla kitaba erişim sağlanabilecektir. Antalyaspor’a dünyada hiçbir kulüpte olmayan böyle bir sosyal sorumluluk projesinde bizlere destek olduğu için başkanımız nezdinde teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Hediye edilebiliyor

İçerisinde Türk edebiyatı, dünya klasikleri ve popüler yayınlardan önemli eserlerin bulunduğu Antalyaspor Dijital Kütüphane, çok özel açılış paketleri ile kullanıcılar tarafından Google Play Store ve App Store’dan kolaylıkla indirilebiliyor. 1 yıllık üyelik alımı ile AS Dijital Kütüphane’ye sınırsız erişim sağlanabiliyor. Çocuklara okuma alışkanlığının kazandırılmasını, yetişkinlere de bir kültür hizmeti olarak sunulan AS Dijital Kütüphane, hediye de edilebiliyor. Yapılabilecek toplu alımlarda, istenilen okula istenilen sayıda ya da bireysel olarak isimlere yönlendirme yapılabiliyor.