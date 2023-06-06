Antalyaspor Bisiklet Takımı’ndan Turgay Germen, İzmir MTB Cup XCO Yarışı’nda toplam uzunluğu 4.7 kilometre olan ve 161 metrelik irtifa mesafesine sahip olan yarışın bitiş çizgisini 0.56.04’le bitiş çizgisini görebilen tek sporcu olarak birinciliğe ulaştı.

Türkiye Bisiklet Federasyonu ve Uluslararası Bisiklet Birliği’nin 2023 yılı faaliyet programlarında yer alan İzmir MTB Cup XCO Yarışı, 4 Haziran 2023 tarihinde planlandığı şekilde İzmir’de gerçekleşti. Çeşitli yaş kategorilerinde 200’ün üzerinde yerli ve yabancı sporcuya ev sahipliği yapan yarışta Antalyaspor bisiklet takımından Turgay Germen pedal çevirirken, yarış direktörlüğü görevini de akreplerin tecrübeli ismi Haşim Köksal üstlendi.

Toplam uzunluğu 4.7 kilometre olan ve 161 metrelik irtifa mesafesine sahip olan yarışın bitiş çizgisini 0.56.04’le geçen kırmızı-beyazlı pedal Turgay Germen, kendi yaş kategorisinde 1 saatlik sürenin altında bitiş çizgisini görebilen tek sporcu olarak birinciliğe ulaştı.

Çeşitli kategorilerde kazandığı başarılara ek olarak bir başarı da dağ bisikleti kategorisinde kazanan Antalyaspor Bisiklet Takımı, federasyon takviminde yer alan yeni yarışlar için hazırlıklarına son sürat devam ediyor.