Antalyaspor Buz Hokeyi Takımı,İstanbul’da düzenlenen turnuvada piste çıktı.

Yaklaşık 6 ay önce kurulan Antalyaspor Buz Hokeyi Takımı, ilk maçına Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu tarafından Verita Dünya Buz Hokeyi Çocuk Turnuvası’nda çıktı. İstanbul’un Zeytinburnu ilçesinde Avrupa’nın en büyük buz pisti olma özelliğini taşıyan Buz Adası Spor Salonu’nda gerçekleşen maçlara Antalyaspor Buz Hokeyi Spor Okulları’ndan yetişen minik ve yıldız B takımları ile katılan kırmızı beyazlılar, kendilerinden yaşça büyük rakiplerine karşı üç gün boyunca 13 maçta mücadele verdi.