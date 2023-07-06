Spor Toto Süper Lig takımlarından Antalyaspor, yeni sezon hazırlıklarını Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Spor Kamp Merkezinde çift antrenmanla sürdürüyor.

Teknik Direktör Nuri Şahin yönetimindeki Antalyaspor yeni sezon hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor. Antalyaspor, Burdur kampında 4. günü geride bırakırken takım her günü sabah saat 10.00 ve akşam sat 18.00 olmak üzere çift antrenman yaparak tamamladı. Kampa milli takımlarına giden Fredy, Floranus ve Amar dışında tüm oyuncular katıldığı öğrenildi. Kırmızı-beyazlı ekibin 14 Temmuz’a kadar Burdur’da kalacak. Bu süre için yapılan planlamada herhangi bir hazırlık maçının bulunmadığı öğrenildi.