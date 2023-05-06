Antalyaspor Başkanı Sabri Gülel, maçın hakemini eleştirerek, "TFF ve MHK’de art niyet olduğunu düşünmüyoruz, bugün o mavi tişörtlü arkadaşların iyi niyetli olduğunu, adil olduğunu, ahlaklı olduğunu düşünmüyorum. Biz gördük ki mavileri yenmeden beyazları yenemeyeceğiz" dedi.

Spor Toto Süper Lig’in 33. haftasında Antalyaspor, konuk ettiği Beşiktaş’a 3-1 mağlup oldu. Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Antalyaspor Başkanı Sabri Gülel, karşılaşmanın hakemlerine tepki gösterdi.

Türk futbolu adına üzgün olduklarını dile getiren Gülel, “Gerçekten çok merak ediyorum, yarın nasıl bir onurlu davranış yapacak TFF. İlk dakikadan beri maçı katletmeye çalışan, futbolcularımızı durdurmaya çalışan, tüm uyarılarımıza rağmen, maalesef ki bugün bir katliam vardı. Bunu hep beraber gördük. Çok daha fazla bir şey söylemek istemiyorum. Türk futbolunun kurtulması, tekrardan kalkınması bunlara rağmen mümkün değil. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi’ye sesleniyorum. Herkesi buna sıkı bir tepki vermeye çağırıyorum. Biz Antalyaspor olarak gerekli tepkiyi en ağır şekilde göstereceğiz” diye konuştu.

"İyi niyetli olduklarını düşünmüyorum"

Oynadıkları futbola yazık olduğunu ifade eden Gülel, “Futbolcularımız çok üzgün, sinirlerini kontrol edemeyen var. Biz sakin davranacağız. Türk futboluna yakışan şekilde davranacağız. Yakışan şekilde düzenlenmesi içinde çalışacağız. TFF ve MHK’de art niyet olduğunu düşünmüyoruz. Bugün o mavi tişörtlü arkadaşların iyi niyetli olduğunu, adil olduğunu, ahlaklı olduğunu düşünmüyorum. Biz gördük ki mavileri yenmeden beyazları yenemeyeceğiz. Biz o zaman sahaya 17 kişi çıkalım. Maçta kimseyle sorun olmadı. Ben yarın onurlu bir davranış bekliyorum. Eğer birazcık onur varsa gerekli yaptırım yapılacaktır" açıklamasında bulundu.