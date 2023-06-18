Antalyasporlu atletler İzmir’e düzenlenen U16 Türkiye Şampiyonası’ndan 1 altın 1 bronz madalya ile döndü.

Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından düzenlenen Turcell Spor Toto Kulüpler U16 Türkiye Şampiyonası yarışlarına katılan Antalyaspor atletizm takımı erkeklerde onuncu, kadınlarda ise yedinci sırayı aldı. Antalyaspor, 4x100 metrede altın, Nisa Pek Yürek ise gülle atmada bronz madalya kazandi.

Izmir Seha Aksoy Atletizm Pisti’nde gerçekleşen yarışlara otuz kişilik kafile ile katılan Antalyaspor atletizm takımı iki gün süren mücadeleler sonucunda topladığı puanlarla erkekler ve kadınlar kategorilerinde ilk on kulübün içerisinde yer almayı başardı.

Genç atletlerin ilk tecrübelerini yaşadığı yarışlarda Antalyasporlu Nisa Pek Yürek gülle atmada üçüncülük elde etti.

Akreplerin yakın dönemde peş peşe başarılar elde ettiği 4x100 metre yarışında piste çıkan 51.4’lük derece elde eden Antalyasporlu atletler, bu derece ile Fenerbahçe ve Enka gibi iddialı takımları arkasında bırakarak birinci oldu.

Daha önce U23 ve U20 yaş kategorilerinde Bursa’da bir 1’incilik bir de ikincilik kazanan Antalyaspor atletizm takımı U16 kategorisinde İzmir’de kazandığı başarılar ile potansiyelini bir kez daha ortaya koymuş oldu.