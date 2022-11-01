FT Antalyaspor, Sivasspor galibiyetiyle birlikte bu sezon ikinci kez üst üstte 3 puan sevinci yaşadı.

FT Antalyaspor, Sivasspor galibiyetiyle birlikte bu sezon ikinci kez üst üstte 3 puan sevinci yaşadı.

Süper Lig’de 2022-2023 sezonuna üst sıraları hedefleyerek başlayan FTA Antalyaspor, inişli çıkışlı bir grafik sergiliyor. Defans hattındaki sorunun çözülmesinin ardından, sakat oyuncuların da dönmesiyle kırmızı-beyazlılar, son iki haftada çıkışa geçti. Sahasında İstanbulspor’u mağlup eden Antalyaspor, deplasmandaki DG Sivaspor maçını da 2-0 kazandı. Bu sonuçla ikinci kez üst üste iki galibiyet alan Antalyaspor, puanını 13’e yükseltti ve ligde 12. sıraya yükseldi.

Ligin 13. haftasında 6 Kasım Pazar günü Fatih Karagümrük’ü ağırlayacak olan kırmızı-beyazlılar, hazırlıklarına yarın başlayacak.

Antalyaspor, daha önce ligin 2. ve 3. haftalarında Ümraniyespor’u 1-0, Trabzonspor’u da 5-2 mağlup etmişti.