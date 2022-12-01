Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya’nın dijital tanıtımının dünyaya Antalya Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi Altyapı Hizmet Birliği (ANTAB) tarafından uygulamaya konulan www.antalya.com.tr ile yapılacağını söyledi

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya’nın dijital tanıtımının dünyaya Antalya Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi Altyapı Hizmet Birliği (ANTAB) tarafından uygulamaya konulan www.antalya.com.tr ile yapılacağını söyledi

Antalya Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi Altyapı Hizmet Birliği (ANTAB) 2022 yılı Kasım ayı toplantısı ANTAB Birlik Başkanı ve Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, başkanlığında gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantı Salonu’nda 9 gündem maddesi ile gerçekleştirilen toplantıda ANTAB tarafından uygulamaya konulan Antalya’yı dijital mecralarda dünyaya tanıtan www.antalya.com.tr’nin sunumu yapıldı.

“ANTAB siyaset üstü bir kurum”

Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya’da bugüne kadar belediyeleri tek çatı altında toplayan bir turizm birliği kurulmadığına dikkat çekti. Başkan Böcek, Antalya’da 17 ilçe belediyenin katılımı ile ANTAB’ı kurduklarını hatırlatarak, “Sadece Aksu ve Gündoğmuş belediyelerimiz bu birliğe katılmadı. Siyasi görüşleri farklı olsa da diğer birçok belediyemiz katıldı. Burada turizmcilerimiz, meclis üyelerimiz var. ANTAB siyaset üstü bir kurumdur. Antalya’mıza bu yıl 13 milyonu yabancı olmak üzere toplamda yaklaşık 23 milyon ziyaretçi geldi. Misafirlerimiz Antalya ile ilgili tüm bilgileri alabileceği www.antalya.com.tr adresimizden görebilecek. Her gelen gün geçen günden daha iyi olacak” diye konuştu.

Turist Çağrı Merkezi ve Turist Kart geliyor

Antalya’nın turizmine büyük katkı sağlayacak önemli aktiviteler gerçekleştirdiklerini söyleyen Başkan Muhittin Böcek, “Altın Portakal Film Festivali ve Piyano Festivali’nin yanına Yörük Festivali, Gastronomi ve HobiFest gibi yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgisini çekecek önemli festivaller ekledik. ANTAB olarak kısa süre içerisinde Turist Çağrı Merkezi ve Antalya Turist Kart projelerini hayata geçireceğiz. Altyapı çalışmaları yapılıyor” dedi.

“Milyonlara ulaşacağız”

ANTAB Meclis toplantısında meclis üyelerine bir sunum yapan www.antalya.com.tr yöneticilerinden Haluk Özsevim, “Antalya’nın dijital dünyada eksikliğini gidermek adına Muhittin Başkanımızın desteği ile Antalya’da reklam ajansları ile bir araya gelerek bir çalışma yaptık. 2 bin sayfaya yakın özgür bir içerik oluşturduk. Antalya’nın bütün ilçelerini gezerek fotoğraf ve videolarını çektik. Büyükşehir Belediyemizle birlikte koordineli bir şekilde çalışmalarımızı yapıyoruz. Kısa sürede 45 bin takipçiye ulaştık. Aylık bir milyonun üzerinde etkileşim alıyoruz. Hedefimiz www.antalya.com.tr adresimizi milyonlara ulaştırmak” dedi.

Büyükşehir’den birlik üyelerine ücretsiz stant tahsisi

ANTAB Meclisinde 8-11 Şubat tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleştirilecek 26. EMİTT Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı’nda Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından ilgili firmadan satın alınan 500 metrekare stant alanı birliğin üye ilçelerine ücretsiz tahsis edilmesi de oy birliği ile kabul edildi.