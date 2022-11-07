Antalya’nın Kemer ilçesindeki 2 bin 365 rakımlı Tahtalı Dağı’na mevsimin ilk karı yağdı.

Antalya’nın Kemer ilçesindeki 2 bin 365 rakımlı Tahtalı Dağı’na mevsimin ilk karı yağdı.

İki gündür kapalı ve yer yer yağışın olduğu turizm kenti Antalya’ya mevsimin ilk karı yağdı. Kemer ilçesinde, teleferikle yaklaşık 10 dakikada çıkılan 2 bin 365 rakımlı Tahtalı Dağı’nın zirvesine sabah erken saatlerde kar düştü. 3 saat süreyle devam eden yağışın ardından kar kalınlığı 5 santimetreye kadar yükseldi. İlçe merkezinde hava sıcaklığı 23 derece ölçülürken, Tahtalı Zirvesi’nde ise 3 derece olarak kaydedildi.