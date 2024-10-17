Antalya’da sabah saatlerinde bir anda düşen hava sıcaklığı kent sakinleri ve yerleşik yabancılara kışı yaşatırken, öğle saatlerinde ise hava sıcaklığı 30 dereceye kadar çıktı. Kısa sürede iki mevsimi aynı anda yaşayan gurbetçi bir vatandaş, "Almanya’da iki ay önce kaloriferleri yakmaya başladık. Allah bütün güzellikleri bu ülkeye vermiş" dedi. Sahile gelip sosyal medyadan canlı yayınla akrabalarıyla görüşen bir vatandaş da, denize girdiğini söylemesine rağmen akrabalarının inanmadığını söyledi.

Dört mevsimi bir arada yaşatmasıyla bilinen turizmin başkenti Antalya, bugün kent sakinleri ve turistlere kış ile yazdan kalma günleri art arda yaşattı. Sabah Kış mevsimini hissettiren rüzgarın hakim olduğu kentte, öğle saatlerine doğru güneş açtı. Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü verilerine göre sabah saatlerinde kışlık kıyafetleri giydiren sıcaklık oranı, öğle saatlerine doğru bir anda atarak 30 dereceye kadar yükseldi.

"Deniz girdiğimi söylüyorum, inanmıyorlar"

Güneşi gören turistler ve Antalya’da yaşayan vatandaşlar, havanın ısınmasının tadını Konyaaltı Sahili’nde denize girerek çıkarttı. Aralık ayına kadar denize girdiğini söyleyen Hayri Yıldız, “Havanın iyi olduğu, güneşin olduğu her gün denize girerim. Deniz suyu sıcaklığı güzel, dışarı çıkınca üşütmüyor. Denizin en güzel zamanı, tam denize girilecek zaman. Niğdeliyim, biraz önce İstanbul’dan yakınlarımla görüştüm, üşüyorlar. Bazen denize girdiğimi söylediğimde inanmıyorlar, sosyal medyadan canlı yayın yapıyorum, şaşırıyorlar” şeklinde konuştu.

“Allah bütün güzellikleri bu ülkeye vermiş”

Almanya’dan kısa bir süre önce Antalya’ya tatil yapmak için gelen Mehmet Ata ise, “Almanya Bremen’de yaşıyorum, Kırşehirliyim. Kısa bir tatil için Antalya’ya geldim. Deniz suyu sıcaklığı, tabiat ve doğa çok güzel. Almanya’da iki ay önce kaloriferleri yakmaya başladık, az önce çocuklarla görüştüm, orada şu an hava sıcaklığı 5 derece. Almanya’nın kuzeyinde kalıyorum, yazı çok nadir görüyoruz. Burada yazı yaşamak mükemmel, Allah bütün güzellikleri bu ülkeye vermiş” ifadelerini kullandı.