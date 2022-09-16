Antalya’nın Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, tarihi 1950’li yıllara uzanan ve ünü sınırları aşan, yöreye özgü ‘koşma’ simidiyle servis edilen Antalya paça çorbasının coğrafi işaret belgesi aldığını açıkladı.

Antalya’nın Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, tarihi 1950’li yıllara uzanan ve ünü sınırları aşan, yöreye özgü ‘koşma’ simidiyle servis edilen Antalya paça çorbasının coğrafi işaret belgesi aldığını açıkladı.

‘Antalya paça çorbası’, Muratpaşa Belediyesi’nin yürüttüğü yoğun çalışmalar sonucunda Türk Patent ve Marka Kurumu’ndan coğrafi işaret belgesi aldı. Antalya paça çorbası ve belge tanıtım töreni Başkan Uysal’ın katılımıyla Prof. Dr. Erdal İnönü Kent Parkı’nda gerçekleşti. Başka Uysal, Antalya’nın doğal kaynakları, coğrafyası, insan yapısı, antik kentleri, hikayeleri, tarihi, şarkıları, manileri, efsaneleri, edebiyatı, şiiri ve yemekleriyle bir bütün olduğunu söyledi. Bu değerlerin bir arada tutulması, unutulmaması gerektiğini belirten Başkan Uysal, “Gelecek kuşaklara aktarılması gereken, şehrin kimliğini, karakterini, farkını ifade eden değerler” dedi.

Birçok kurumun bunun için emek verdiğini dile getiren Başkan Uysal, “Muratpaşa Belediyesi olarak belediyeciliği geniş yorumlayarak, birçok alanda bir çabayı ortaya koyuyoruz. ASSİM İnovasyon Merkezimiz öyle bir tablodur. Buluşlar, girişimcilik yarışmalarımız, roket ve dron takımımız, yanan orman alanlarını havadan ağaçlandırdığımız teknik çalışmalarımızla ülkemizin ve şehrimizin ihtiyacı olan alanlarda faaliyet göstermeyi kendimize ödev sayıyoruz” diye konuştu.

Muratpaşa Belediyesi kültür yayını olarak okuyucularla ücretsiz buluşan ve Antalya’nın antik dönem hikayelerinin bir araya getirildiği “Bir zamanlar Antalya– Sarpedon’dan Keykubat’a” isimli kitabın da bu çabanın ürünü olduğunu dile getiren Uysal, konuşmasına şöyle devam etti:

“Antalya’mız dağları itibarıyla hayvancılık memleketi. Yörük memleketi onun getirdiği üretim biçiminin, sosyoekonomik tablonun getirdiği detaylardan biri de Antalya paça çorbası. Bu çorba koşma simidiyle sunulur. Antalya’mıza özgü, pekmezsiz bir simit, onunla sunulur. Terbiye tarifi farklıdır ve terbiyesi de servis sırasında eklenir. Et parçaları, kaynamış et suyu, terbiye apayrı tencerelerden, apayrı kapılardan gelir. Ve çok farklı bir lezzeti vardır.”

Antalya paça çorbasının bir gastronomi değeri olarak devam etmesini istediklerini belirten Başkan Uysal, Antalya için 10 yılı kapsayan bir gastronomi takvimi, iş planı hazırlanması gerektiğini söyledi. Yıllardır buna katkı vermeye gayret ettiğini dile getiren Uysal, “Gelecekte de bu konuda çok düzenli, disiplinli, önce Türkiye, sonrasında dünyayla paylaşacağımız önemli çalışmalar, önemli birliktelikler, kültür birleşimleri ortaya çıkabilir” dedi.

Uysal, Antalya paça çorbasıyla kentin coğrafi işaretli ürün sayısının 15’e çıktığını da sözlerine ekledi.