Antalya’da davulcular, Ramazan ayında sahurda araçla gezerek vatandaşları uyandırıyor.

Antalya’da Ramazan ayının başlaması ile davulcuların mesaisi de başladı. Yıllardır süregelen geleneği devam ettiren davulcular, sahurda mahalleleri gezerek vatandaşları uyandırıyor. Bazı davulcular ise araçla gezerek davul çalıyor. Vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile çekilen görüntülerde bir davulcunun kamyonet üzerinde, bir başka davulcunun da motosiklet üzerinde davul çalarak vatandaşları uyandırdığı görüldü.