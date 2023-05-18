Antalya’da belediyeden emekli 2 çocuk babası Bünyamin Albayram, şehrin göbeğinde, binaların arasında 40 keçisiyle hayvancılık yapmaya çalışıyor. “İstersen yapabiliyorsun; önemli olan üretici olmak ve üretmek” diyen Albayram’ın keçilerini gören sürücü ve turistlerse cep telefonlarına yapışıyor.

Belediyeden emekli olan 2 çocuk babası Bünyamin Albayram (62), çalıştığı süre içerisinde olmak üzere yaklaşık 40 yıldır hayvancılıkla uğraşıyor. Emekli olduktan sonra hayvancılık üzerine daha da yoğunlaşan Albayram, Konyaaltı ilçesi Arapsuyu Mahallesi’nde yüzlerce apartmanın arasında 40 keçisiyle hayvancılığı sürdürmeye çalışıyor. Boş arazilere hayvanlarını getirip otlatan Albayram’ın keçileri, vatandaşların ve turistlerin oldukça ilgisini çekiyor. Turistler, Albayram ve keçilerinin bol bol fotoğrafını çekiyor.

Sözünden çıkmıyorlar

Keçilerini belirli güzergahlarda binaların arasından arazilerde otlatmaya götüren Albayram, yola çıktıklarını görünce ‘Koş kızım’ diye sesleniyor. Sürücüler, zaman zaman trafiğin yoğun olmadığı yoldan da geçen keçilerin o anlarını fotoğraflıyor.

“Önemli olan üretici olmak ve üretmek”

Şehrin göbeğinde hayvanlığın zor olduğunu ancak bir insanın istedikten sonra yapabileceğini belirten Bünyamin Albayram, “İstersen yapabiliyorsun. Önemli olan üretici olmak ve üretmek. Çünkü en güzelini sen yiyorsun, etinden, sütünden faydalanıyorsun. Bir de vatandaşa satıyorsun. Onu da değerlendiriyorsun. Vatandaş gerçek keçi sütü alıyor, lezzetli et yiyor. Tamamen doğal besleniyorlar. Günde 2-3 öğün yemek yiyorlar. Akşama doğru da buraya getiriyorum” dedi.

“Bunlar medeni”

Daha önce yaşadığı bir anısından bahseden Albayram, “Bir gün zabıta memuru geldi, fotoğraf ve video çekmeye başladı. Neden çektiğini sorduğumda, ‘Ağabey senin bu hayvanları şikayet etmiyorlar mı? Bizim orada kedi, köpek hepsini şikayet ediyorlar. Bunu örnek olarak göstereceğim’ dedi. Ben de, ‘Bunlar medeni. Çağırdıklarında geliyorlar. Söz dinlerler’ deyince özür diledi. Sözümü dinlerler, kimseye zarar vermezler. Hepsinin ayrı ayrı ismi var, çağırdığım zaman gelirler. Vatandaşlar da alıştı artık” ifadelerini kullandı.

“Turistlerin ilgisini çekiyor”

Keçilerine ayda 7-8 bin masraf ettiğini aktaran Albayram, “Onların karnını doyurabilmek için ek olarak gece güvenlik işi yapıyordum. Sevgi bağı olmadan hiçbir işte ilerleyemezsin. En kolayı yemek yemektir, onu da çiğnemeden yutamazsın. Turistlerin de ilgisini çekiyor. Antalya’da böyle bir şeyi görmek onlara farklı geliyor. Normalde bunu televizyonda seyrediyor ama burada canlı canlı görüyorlar” diye konuştu.

“Hiç kimseye zararım olmaz”

Albayram son olarak, “Trafiğin çok olduğu yere girmem. 3-5 saniyede yoldan geçerim. Çağırdığımda gelirler. Bazı sürücüler de müsaade ediyorlar. Canlıdır sonuçta. Hiç kimseye zararım olmuyor. Ruhsatım var, tüm hayvanlarım küpeli. Kurban Bayramı öncesi de belediyenin belirlediği fiyata göre 10 tane sattım” şeklinde konuştu.

"Köy hayatını yaşatıyorlar bize"

Keçileri gören site sakinleri de oluşan görüntüden oldukça memnun görünüyor. Vatandaşlardan Nezahat Balcı, "Köy hayatı yaşatıyorlar bize. Güzel de bir koku geliyor, keçilerin geldiğini anlayıp apartmandan aşağı iniyorum. Sütlerinden de alıyorum. Büyükşehirin içinde köy. Onları zaman zaman besliyorum. Bu hayatı bir daha nerede bulacağız?" diye konuşurken, bir başka vatandaş da "Tamamen naturel’ yorumunda bulundu.