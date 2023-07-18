Antalya Büyükşehir Belediyesi kent hafızasının önemli simgelerinden Vatan Kahvesi’ni 20 Temmuz Perşembe günü hizmete açılacağıı duyurdu.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, kent hafızasına sahip çıkıyor. 1983 yılında yıkıldıktan sonra Karaalioğlu Kent Yaşam Parkı Projesi çerçevesinde yeniden inşa edilen Vatan Kahvesi, 20 Temmuz Perşembe günü saat 19.00’da açılış töreniyle Antalyalılara kazandırılıyor. Bir dönemin kültür noktası Vatan Kahvesi aslına uygun olarak yeniden kent hayatına hizmet verecek.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Antalya Gastronomi Yatırımcıları ve İşletmecileri Derneği ile 2022 yılında yapılan protokol çerçevesinde Vatan Kahvesi gastronomi turizmine de katkı sağlayacak. Vatan Kahvesi, aynı zamanda Antalya gastronomisine yatırım yapan işletmelere yönelik eğitimler ve atölye çalışmalarının düzenleneceği bir merkez olarak hizmet verecek. Turizm ve yeme içme sektörüne nitelikli personel yetiştirmek için Barista (kahve hazırlama uzmanı) programların yanı sıra Karaalioğlu Parkı’nda her yıl düzenlenmesi planlanan Uluslararası Antalya Kahve Festivali’ne de ev sahipliği yapacak.

Aslına uygun yapısıyla yeniden inşa edilen Vatan Kahvesi’nde iç ve dış mekan kafe alanları, eğitim mutfağı, toplantı salonu, kütüphane ve ofisler yer alıyor.