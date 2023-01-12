Antalya’nın Korkuteli ilçesinde kar yağışı ilçeyi beyaza bürüdü. Sabah saatlerine doğru başlayan yoğun kar yağışı tüm bölgede etkili olurken kar kalınlığı ilçe merkezinde 8, yükseklerde 20 santimetreyi aştı. Vatandaşlar hem yaya olarak hem araçları başında ulaşımda zor anlar yaşadı.

Antalya’nın Korkuteli ilçesinde kar yağışı ilçeyi beyaza bürüdü. Sabah saatlerine doğru başlayan yoğun kar yağışı tüm bölgede etkili olurken kar kalınlığı ilçe merkezinde 8, yükseklerde 20 santimetreyi aştı. Vatandaşlar hem yaya olarak hem araçları başında ulaşımda zor anlar yaşadı.

Sabah dükkanlarını açan esnaflar işyerlerinin önlerini kardan temizledi. Çocuklar ise yollarda kar topu oynadı. Korkuteli Ziraat Odası Başkanı Musa Fikri Büyükçetin, Özlenen bereketin yağmasıyla çiftçimizin yüzünü güldü. Yaz ve Sonbaharın ilk aylarında beklediği yağışı göremeyen çiftçiler son günlerdeki yağışlar ile rahat bir nefes aldı. Yağışlar İnşallah bundan sonra da devam eder” dedi.

Ziraat Odası Başkanı Musa Fikri Büyükçetin, ekimi yapılan hububatların suya ihtiyacı olduğu bu günlerde yağışların çiftçiye ilaç gibi geldiğini dile getirdi. Toprağın altında yeterli suyu alan hububatın yeryüzüne çıktığında başakların daha büyük olacağını vurgulayan Büyükçetin, nede olsa son yağışlar çiftçilerimizin yüzünü güldürdü. Bu yıl beklenenin üzerinde yağışlar gerçekleşmedi. Kar arazilere ilaç gibi geldi. Kış döneminde kar ve yağmurun az olması bizi çok üzmüştü. Bu dönemde özellikle ekim ve dikimin ardından da yağışların devam etmesi verimi daha da artıracaktır” dedi.