Antalya Büyükşehir Belediyesi, 2 yılda 19 ilçedeki kırsal yolları toplam 754 milyon 740 bin TL’lik yatırımla modernize etti.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların daha güvenli ve konforlu ulaşımını sağlamak için 19 ilçede kırsal mahalle yollarında hummalı bir çalışma yürütüyor. Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, 2023-2024 yıllarında kırsal mahallelerde toplam 44 kilometrelik sıcak asfalt, 362 kilometrelik sathi kaplama asfalt çalışması gerçekleştirdi. 410 kilometrelik stabilize yol, 38 kilometrelik heyelandan zarar gören yol onarımı ile toplam 3 bin 638 kilometrelik yol bakım çalışmasını da tamamlayan ekipler ayrıca ağır tonajlı araçların bozduğu yollar için 18 bin 953 ton asfaltla yama çalışması yaptı.

Yayla yollarına özel önem

Antalya’nın yayla yolları da bu kapsamda unutulmadı. Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Sorumlusu İsa Akdemir, belediyenin yetki alanında olmamasına rağmen yayla yollarının Başkan Muhittin Böcek’in özel talimatlarıyla düzenlenmesi için önemli bütçeler ayırdıklarını vurgulayarak, “Yayla yollarımızın tamamında yenileme çalışmaları yaptık. Vatandaşlarımız artık yaylalarına çok daha rahat ulaşabiliyor” dedi.

Kış şartlarının zor olduğu Torosların çeşitli noktalarında ulaşımı kolaylaştırmak için şantiyeler kurduklarını anlatan Akdemir, son iki yılda toplam bin 439 kilometre de karla mücadele çalışması gerçekleştirdiklerini ifade etti.

"2025 hedefi: Kırsal altyapıda yeni bir dönem"

Büyükşehir Belediyesi’nin kırsal yolları modernize etmek için uluslararası kredi başvurusunda bulunduğu belirten Akdemir, kredinin hayata geçmesi durumunda kırsal kesimdeki tüm köprülerin yenileneceğini ve yol standartlarının en üst seviyeye çıkarılacağını ifade ederek, “Başkanımız Muhittin Böcek kırsal yollara büyük önem veriyor. Bu doğrultuda Gazipaşa’dan Kaş’a kadar uzanan geniş coğrafyamızda yol yapımı ve bakım-onarım projeleriyle sadece bugünü değil, yarını da inşa ediyoruz” dedi.