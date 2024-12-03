Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır, Antalya’nın ihracatta Türkiye geneline kıyasla düşüş yaşadığını belirterek tarım sektörünün kentin toplam ihracatında hâlâ önemli bir yere sahip olduğunu vurguladı.

2024 yılı kasım ayında Antalya’nın toplam ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11 azalırken, Türkiye genelindeki ihracat düşüşü yüzde 2’de kaldı. Toplam tarım ve gıda ihracatı Türkiye’de yüzde 1,7 artarken, Antalya’da yüzde 5,7 azaldı. Yaş meyve sebze ihracatı, Türkiye genelinde yüzde 8,7 düşerken, Antalya’da yüzde 7 geriledi. Süs bitkileri ve mamulleri ihracatı, Türkiye’de yüzde 10,9 artmasına rağmen, Antalya’da yüzde 9,7 düştü. Sanayi ihracatı, Türkiye genelinde yüzde 2,8 azalırken, Antalya’da bu oran yüzde 10,3’e ulaştı. Maden ihracatı, Türkiye’de yüzde 1,2 artarken, Antalya’da yüzde 39,6 gibi ciddi bir düşüş yaşandı.

Antalya’nın ihracatı kasım ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11 azalarak 167,6 milyon dolara gerilerken, tarım ihracatı yüzde 5,7 azalarak 102,7 milyon dolar, yaş meyve sebze ihracatı yüzde 7 azalışla 61,3 milyon dolar, süs bitkileri ve mamulleri ihracatı yüzde 9,7 düşüşle 3,1 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.

11 aylık ihracat performansı

2024’ün ilk 11 ayında da Antalya’nın ihracatında genel bir durgunluk gözlemlendi. Yılın 11 ayında gerçekleşen toplam ihracat, geçen yıla göre yüzde 0,3 artışla 1,96 milyar dolar, tarım ihracatı yüzde 0,8 azalarak 1,09 milyar dolar, yaş meyve sebze ihracatı yüzde 5,4 düşüşle 611,8 milyon dolar, süs bitkileri ve mamulleri ihracatı yüzde 3,2 artışla 54,4 milyon dolar oldu.

Yıllık verilerde öne çıkanlar

2024’ün ilk 11 ayı toplamında Antalya, bir önceki yılın aynı dönemine göre Türkiye genelindeki büyümeye oranla düşük bir performans sergiledi. Yaş meyve sebze ihracatı, Türkiye’de yüzde 1,7 büyürken, Antalya’da yüzde 5,4 küçüldü. Süs bitkileri ve mamulleri ihracatı, Türkiye’de yüzde 2,9 büyürken, Antalya’da yüzde 3,2 büyüdü. Toplam tarım ve gıda ihracatı, Türkiye’de yüzde 3,5 büyürken, Antalya’da yüzde 0,8 küçüldü. Sanayi ihracatı, Türkiye’de yüzde 1,7, Antalya’da yüzde 2,8 büyüme kaydetti. Maden ihracatı, Türkiye genelinde yüzde 4,6 büyürken, Antalya’da yüzde 0,8 küçüldü. 2024’ün ilk 11 ayı toplamında bir önceki yılın ilk 11 ayına göre; toplam ihracat Türkiye’de yüzde 2,1 büyürken, Antalya’da yüzde 0,3 büyüdü.

Kasım ayı ihracatındaki değişimler

Kasım ayında bir önceki aya göre Antalya’nın ihracat performansında genel bir gerileme yaşandı. Yaş meyve sebze ihracatı, Türkiye genelinde yüzde 24,7 artarken, Antalya’da yüzde 15,3 artışla sınırlı kaldı. Süs bitkileri ve mamulleri ihracatı, Türkiye’de yüzde 5,5 azalırken, Antalya’da yüzde 3,1 azaldı. Tarım ve gıda ihracatı, Türkiye genelinde yüzde 1,1 düşerken, Antalya’da yüzde 6 arttı. Sanayi ihracatı, Türkiye’de yüzde 5,3 azalırken, Antalya’da yüzde 7,3 geriledi. Maden ihracatı, Türkiye’de yüzde 14,2 düşerken, Antalya’da yüzde 43,7 azalarak en büyük kaybı yaşadı. Kasım ayında bir önceki aya göre toplam ihracat ise Türkiye’de yüzde 4,9 azalırken, Antalya’da yüzde 5,4 azaldı.

Sektörlerin Antalya’daki ihracat içindeki payı

Antalya’nın ihracatında tarım sektörü başı çekmeye devam etti. Antalya’nın toplam ihracatı içinde tarımın payı yüzde 61’e ulaşarak önceki yıla göre yüzde 3 arttı. Sanayinin payı yüzde 27’de sabit kalırken, madencilik yüzde 5 düşüşle yüzde 10’a geriledi.

Antalya’nın Türkiye ihracatındaki katkısı

Antalya’nın kasım ayında Türkiye’nin yaş meyve sebze ihracatındaki payı yüzde 17, süs bitkileri ihracatındaki payı ise yüzde 29,8 olarak gerçekleşti. İlk 11 ayda bu oranlar sırasıyla yüzde 20 ve yüzde 42,9 oldu. Antalya, Türkiye’nin toplam tarım ve gıda ihracatının yüzde 3,3’ünü gerçekleştirdi.

Çözüm önerileri ve beklentiler

Başkan Çandır, Antalya’nın özellikle tarım sektöründe yaşadığı daralmaya dikkat çekerek destekleyici politikaların önemini vurguladı. Süs bitkileri ihracatındaki büyümenin ise kentin bu alandaki potansiyelini yansıttığını ifade etti.