Topçu Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul Aker’in 13 Aralık 1917’de Kemer yakınlarındaki Ağva koyunda Fransız avizosu Paris II’yi batırmasının 107. yıl dönümü dolayısıyla anma etkinliği gerçekleştirildi.

Antalya’nın Kemer ilçesinde, Topçu Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul Aker’in 13 Aralık 1917’de Fransız avizosu Paris II’yi batırmasının 107. yıl dönümü anısına düzenlenen etkinlikle, kahramanın bölgeyi düşman tehditlerinden koruyan fedakarlıkları bir kez daha hatırlandı.

Antalya Valiliği koordinasyonunda, Kemer Kaymakamlığı tarafından düzenlenen anma etkinlikleri kapsamında, Antalya Valisi Hulusi Şahin Mustafa Ertuğrul Aker Anıtı’na çelenk sundu. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Vali Şahin ve protokol üyeleri, Kemer Belediyesi Kültür Evi’nde kahraman anısına hazırlanan sergiyi gezdi ve “Ağva Destanı” isimli videoyu izledi.

Mustafa Ertuğrul Aker’in kahramanlığı

Törende konuşan Antalya Valisi Hulusi Şahin, Topçu Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul Aker’in Birinci Dünya Savaşı sırasında bölgeyi korumak için gösterdiği cesareti ve stratejik dehasını vurguladı. Şahin, “Topçu Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul, ilk olarak Kaş ilçesinde dönemin en yeni ve modern uçak gemisi olan Ben My Chree isimli savaş gemisini dört dağ topuyla sulara gömdü. Ardından Kemer’e yönelerek, Ağva açıklarında Paris II zırhlısını batırıp Kemer ve Antalya’yı düşman tehdidinden kurtardı. Bu zafer, sadece bir gemi batırma meselesi değil, bölge halkını ve Antalya’yı düşman tehdidinden koruyan bir kahramanlık örneğidir” dedi.

"Türk askerinin şefkati dünyaya örnek oldu"

Vali Şahin, Türk askerinin savaş şartlarında dahi medeniyet ve merhametten ödün vermediğini belirterek, “Türk askeri, yurdunu savunurken aynı zamanda kendisine aman dileyeni de korumayı ilke edinmiştir. Mustafa Ertuğrul Aker’de bunun sayısız örneklerinden birisidir. Paris II zırhlısının batırılmasının ardından, Türk askerleri sahile vuran düşman askerlerinin yaralarını sarmış, tüm ihtiyaçlarını karşılamış ve onları savaş sonrasında ülkelerine göndermiştir. Böylece tüm dünyaya medeniyet ve şefkatin ne demek olduğunu göstermiştir. Allah, ülkemizi savunmak durumunda bırakmasın, ancak gerekirse destanlar yazarak ülkemizi savunacağımızı da dost ve düşman herkes bilsin. Türk milletinin yüksek karakterinin özelliği budur. Türk gençleri de bu yolda atalarının izinden yürüyecekler. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün de dediği gibi gençler ecdadını tanıdıkça bünyelerinde büyük işler yapacak güç ve kuvveti bulacaklardır" ifadelerini kullandı.

‘Gençler Mustafa Ertuğrul’un İzinde’ yürüyüşü

Etkinlikler kapsamında, Vali Şahin ve protokol üyelerinin de katıldığı “Gençler Mustafa Ertuğrul’un İzinde” adlı yürüyüş düzenlendi. Gençler ve vatandaşlar, Mustafa Ertuğrul Aker’in Paris II’yi batırdığı Ağva koyunun tepelerindeki top bataryaları mevzilerine yürüyerek kahramanın izlerini takip etti. Yürüyüşün ardından, tarihi siper alanları ve mühimmat deposu olarak kullanılan mağara ziyaret edildi.

Yoğun katılım

Anma etkinliklerine Antalya Valisi Hulusi Şahin’in yanı sıra Kemer Kaymakamı Ahmet Solmaz, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, İl Emniyet Müdürü İlker Arslan, Sahil Güvenlik Grup Komutanı Yarbay Tolga Coşkun, STK temsilcileri, sporcular, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.