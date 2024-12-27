Yüksek kesimlerde kar yağışının başlamasıyla birlikte alarma geçen Antalya Büyükşehir Belediyesi, Elmalı merkezine 54 kilometre uzakta olan Ovacık Mahallesi’nin kar nedeniyle iki gündür ulaşıma kapalı olan yolunu açtı.

Yoğun kar yağışına maruz kalan ve yarım metreyi bulan kar nedeniyle iki gündür kapalı olan Elmalı ilçesi Ovacık Mahallesi yolu, Antalya Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı karla mücadele ekiplerince açıldı. Mahalle muhtarının çağrısıyla harekete geçen büyükşehir ekipleri yoğun bir çalışmayla yolu ulaşıma açarak, iki gündür mahallede mahsur kalan vatandaşların imdadına yetişti.

Vatandaşın mağduriyeti giderildi

Ovacık Mahallesi’nin Elmalı merkeze 54 kilometre uzaklıkta bulunduğunu belirten Büyükşehir Belediyesi Elmalı İlçe Hizmet Müdürü Bilal Kasap, “Yüksek kesimlere 50 santimetre kar yağışı oldu. 2 gündür yol kapalıydı. Bölge de elektrik de olmadığı için mağduriyet fazlaydı. Muhtarımız bize ulaştı ve mağduriyetlerini dile getirdi. Biz de karla mücadele ekiplerimizle 20 kilometrelik yol açtık. Vatandaşlarımızla kucaklaştık. Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak her türlü hava şartlarında vatandaşlarımızın yanlarında olacağız” dedi.

Muhtardan teşekkür

Elmalı Ovacık Mahalle Muhtarı Osman Ak da yolun kapalı olmasından dolayı Elmalı merkeze gidemediklerini ve ihtiyaçlarını karşılayamadıklarını söyledi. Muhtar Ak, kendi imkanları ile yolu açamayınca Büyükşehir Belediyesi’ne başvurduklarını belirterek, “2 gündür yolumuz kapalıydı. Büyükşehir Belediyemize başvurduk. Ekipler geldi yolumuzu açtılar. Herhangi sorunumuz kalmadı” ifadelerini kullandı. Mahalle sakinlerinden Sıdıka Çetin de yolu açarak mağduriyetlerini gideren Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.