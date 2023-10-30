Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet’in 100. yılı Antalya’nın ilçelerinde de coşkuyla kutlandı.

Antalya’nın kent merkezinde olduğu gibi ilçelerinde de Cumhuriyet’in 100. yılı coşkuyla kutlandı.

Konyaaltı’nda gerçekleştirilen 100. yıl kutlamalarına binlerce kişi katıldı. Ellerinde bayraklarla büyük coşku yaşayan kalabalık, 1923 zeybeğin gösterisinin ardından sevilen sanatçı Leman Sam’ın konseriyle Cumhuriyet coşkusunu doyasıya yaşadı.

Saatler 19.23’ü gösterdiğinde belediye binası önünü dolduran ve günlerdir Konyaaltı Halk Oyunları ekibi eğitimcisi Mehmet Bağcı’dan ders alan 1923 gönüllü, aynı anda Atatürk’ün en çok sevdiği oyun olan zeybek oynadılar. Zeybekleri büyük bir gururla izleyen Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, “Sizler burada Atamıza saygıyı, Cumhuriyetimize sevgiyi göstermek için gönüllü olmuş, kimisi doktor, kimisi işçi, kimisi erkek, kimisi kadın, kimisi çocuk, kimisi engelli, 1923 Cumhuriyet sevdalısısınız. İyi ki varsınız. O kadar güzel bir iş çıkarttınız ki sizlere teşekkür ediyorum” dedi.

Döşemealtı’ndaki kutlamalar

Döşemealtı’nda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 100. yılı 10 bin kişinin katıldığı Aleyna Tilki konseri ve 850 araçlık dev kortejle büyük bir coşkuyla kutlandı.

Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, sahneye çıkarak Aleyna Tilki ve Cenk Bayrak’a çiçek ve ilçenin kültürel mirası olan el dokuması Döşemealtı Halısı hediye etti. Başkan Genç, daha sonra vatandaşlara seslenerek, "Ne gerek var bu kadar şatafata diyenlere inat, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyet’i ilelebet korumaya ve milli bayramlarımızı en büyük coşkuyla kutlamaya devam edeceğiz. Atatürk’ün ’Benim iki büyük eserim vardır; biri Türkiye Cumhuriyeti diğeri Cumhuriyet Halk Partisidir’ sözüyle Cumhuriyetimize ve değerlerimize sahip çıkmaya sonsuza kadar devam edeceğiz" diye konuştu.

Konserin ardından gökyüzünü aydınlatan havai fişek gösterisiyle gece sona erdi.

Alanya’daki kutlamalar

Cumhuriyet’in 100. yıl coşkusu Alanya’da görkemli etkinliklerle kutlandı. Cumhuriyet aşığı Alanyalılar sokaklara doldu taştı. Alanya Belediyesi ve Alanya Kent Konseyi’nin düzenlediği fener alayı ve Funda Arar konserine on binlerce vatandaş akın etti.

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’i Alanyalılar alkışlarla karşıladı. Alanı dolduran vatandaşlara hitap eden Başkan Yücel, "Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ile birlikte büyük Türk ulusunun kurduğu Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yıl dönümü ve bağımsızlığımızın sembolü olan Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Alanya’mızda uzun süredir coşkuyla, heyecanla süren Cumhuriyetimizin 100. yıl kutlamalarını bugün fener alayımız ve konserlerimizle zirveye taşıyoruz. 16 büyük devlet kurmuş olan kadim Türk milletinin, Orta Asya’dan Anadolu’ya ulaşarak, binlerce yıllık bir gelenekle bu topraklarda inşa ettiği en son eseri Türkiye Cumhuriyeti’dir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Kurtuluş Savaşı kahramanları; vatanımızın aziz topraklarını canları pahasına savunmuş ve asil milletimizin küllerinden yeniden doğmasını sağlamıştır. Bu büyük eseri, hep birlikte koruyup, yaşatacağız. Hep birlikte daha yükseğe, daha ileriye taşıyacağız. Bizim için Cumhuriyet; Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün mirasına sahip çıkmak, onu yaşamak ve yaşatmaktır" ifadelerini kullandı.

Kemer’deki kutlamalar

Kemer’de fener alayı ile başlayan kutlamalarda, sanatçı Haluk Levent konser verdi. Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Cumhuriyet’in 100’üncü yılını coşkuyla kutladıklarını belirterek, tüm Kemerlilerin Cumhuriyet Bayramı’nı kutladığını söyledi.

Haluk Levent’in tüm Türkiye’de çok sevildiğine dikkat çeken Başkan Topaloğlu, "Haluk Levent’in 6 Şubat asrın felaketi olan depremde neler yaptığını herkes gördü. Cumhuriyet’in 100’ncü yılında Haluk Levent’i Kemer gibi bir yerde bulmak çok zor. Biz 9 ay öncesinden anlaşmamızı yaptık ve değerli sanatçımızı Kemer’e getirdik. Kendisi hayırsever ve dik duruşlu biri" dedi.

Finike’deki kutlamalar

Finike Belediyesi’nin düzenlediği 100’üncü yıl kutlamalarının ikinci gününde Finikeliler Zeynep Bastık ile buluştu. Binlerce kişinin doldurduğu Finike Kent Meydanı’nda yapılan kutlamalara ev sahipliği yapan Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi, "Türkiye Cumhuriyeti zorluklar içerisinde yıkık bir imparatorluğun küllerinden kurulan modern bir devlettir. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün başkomutanlığında, silah arkadaşları ve aziz şehitlerimizin kanlarıyla verdikleri Milli Mücadele sonrasında 100 yıl önce kurulan Cumhuriyet, Türk milleti için adaletin, insan haklarının, demokrasinin, özgürlüğün ve hürriyetin simgesi olmuştur. Bugün bizlere düşen, aldığımız emaneti her gün daha iyiye ve daha ileriye taşımaktır. Bunu hep birlikte başta Ulu Önder’in çizdiği vizyon ile gerçekleştireceğiz" diye konuştu.