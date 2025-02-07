Antalya’da D.C.’nin elebaşılığını yaptığı Organize Suç Örgütüne yönelik Jandarma tarafından düzenlenen “HÜCRE-9” operasyonunda 15 şüpheli yakalandı.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanlığı'nın bir süredir organize suç örgütlerine yönelik başlattığı 'Hücre' operasyonlarının 9'uncusu bu kez Antalya'da gerçekleştirildi.

Antalya’da D.C.’nin elebaşılığını yaptığı Organize Suç Örgütüne yönelik Jandarma tarafından düzenlenen “HÜCRE-9” operasyonunda 15 şüpheli yakalandı.

Örgütün, yaklaşık 20 Milyar TL’yi “HAWALA” yöntemini kullanarak kara para aklama amacıyla yurt içi ve yurt dışı örgüt uzantılarına transfer ettikleri tespit edildi.

MASAK tarafından düzenlenen rapor sonucu; organize suç örgütünün suçtan elde ettiği değerlendirilen yaklaşık 200 Milyon TL değerinde; 4 adet mesken, 2 adet işyeri, 8 adet arsa ve 13 adet araca el konuldu. Operasyonlarda soğuk cüzdan ile çok sayıda tapu, bilgisayar ve bellek ele geçirildi.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1887726068909351050

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kemer Cumhuriyet Başsavcılığı ile Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı ve KOM Daire Başkanlığı koordinesinde; Antalya İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucu düzenlenen operasyonda organize suç örgütü üyesi şüphelilerin yasa dışı yollardan elde ettikleri parayı; “HAWALA” yöntemini kullanarak kara para aklama amacıyla yurt içi ve yurt dışı örgüt uzantılarına transfer ettikleri, finans kuruluşları olmadığı halde, örgüte ait işyerlerine yüklü miktarda parayı, şifre karşılığı teslim ettikleri ve aynı şekilde örgütün yurt içi ve yurt dışında olan diğer şubelerinde, örgüt üyelerinin bu paraları şifre karşılığı teslim aldıklarının belirlendiğini kaydetti.

Bakan Yerlikaya, suçta kibirlenen, kendini hukukun üstünde gören suç örgütlerine karşı durmadan, duraksamadan mücadelemizi azim ve kararlılıkla sürdürmeye devam edeceklerinin altını çizdi.