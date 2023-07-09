Kepez Belediyesi Pil Fabrikasını, Millet Bahçesi, Türkiye Sanat Tarihi Müzesi, Kıbrıs Anı Evi, kütüphane, kültür sanat, bilim ve spor tesisleri ve sosyal yaşam alanlarıyla taçlandıracak.

Dokumapark dokunuşuyla Pil Fabrikası da Antalya’nın hizmetine açılıyor. Kepez Belediyesi, 132 bin metre kare araziden oluşan Antalya Pil Fabrikası yerleşkesini hizmete sunmak için çalışmalara başladı. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Pil Fabrikası’nda başlayan çalışmaları yerinde inceledi. Bürokratlarıyla beraber fabrika arazisini ve fabrika binalarını tek tek gezdi. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Antalya’nın endüstriyel mirası olan eski Fabrika binalarını yeni yaşam alanları olarak şehre armağan etmek için büyük bir gayret verdiklerini söyledi.

Antalya Pamuklu Dokuma Fabrikasını da, vaktiyle Antalya’nın önemli endüstriyel mirası olarak kabul ederek, atıl halde kalmaktan kurtardıklarını ve şehre armağan ettiklerini hatırlatan Başkan Tütüncü, “Bugün Dokumapark güzel bir yerleşke oldu. Dokuma Fabrikasının hemen yanında buluna Pil Fabrikası da 1974’li yıllarda kurulması hayal edilen ve sonrasında da savunma sanayine çok ciddi katkılar sunan ama 20 yıldır da atıl halde bulunan bir yerdi. Pil Fabrikası yerleşkesini de bitki dokusuyla, fabrika binalarıyla birlikte hemşehrilerimize armağan edelim istedik. Bununla ilgili çalışmalara başladık. Milli Emlak’tan mülkiyet devirlerini gerçekleştirdik. Burada tarihi niteliğe sahip yapıları da tescillettirdik. Artık burası tescilli bir yapı Ağaçları koruma altında, binaları koruma altında Bu koruma altındaki binaları restore ederek, geleceğe taşımakla ilgili planlarımız var“ dedi.

Endüstriyel miras

Dokumapark gibi Pil Fabrikasını da kültür ve sanat adasına dönüştürmek istediklerini belirten Başkan Tütüncü, “Burada Antalya’nın en büyük kütüphanelerinden birini açacağız. Fabrikanın sosyal tesis kütüphane olacak. Türkiye’nin sanayi tarihini anlatan Türkiye Sanat Tarihi Müzesi kuracağız. Burada spor tesisleri var. Spor Tesislerini olduğu gibi yenileyeceğiz. Buranın hafızasıyla onu Antalya’nın gençlerine ve Antalya’nın sporuna armağan edeceğiz. Burada hem kültür ve sanatın, hem bilimin hemşehrilerimize aktarılacağı tesislerin yanında bu güzel doğanın içinde de cıvıl cıvıl bir yaşam alanı meydana getirmek istiyoruz. Şehrin tam merkezinde insanlar burada doğayla buluşsunlar, aileleriyle, sevdikleriyle birlikte vakit geçirsinler arzusundayız. Endüstriyel mirasların şehir adına yeniden fonksiyonlandırılması ve bunların şehir hayatına yeniden kazandırılması modern dünyada çok sıkça karşılaştığımız bir olgu Bizde de bunun güzel örnekleri var. Antalya’da da en güzel örneği Dokuma Fabrikası Hatta Türkiye’de en güzel örneklerinden birisi ve Avrupa konseyi tarafından ödüllü. Dokumadaki bakış açısını biz Pil Fabrikası’nda da gerçekleştireceğiz” diye konuştu.

Antalya’nın akciğerleri

Pil Fabrikası’nın kuruluş amacının 1974 Kıbrıs Barış Harekatının tecrübeleriyle milli bir pil fabrikası yapılmasına yönelik bir adımın atılması olduğunu belirten Başkan Tütüncü, “ Bu yerleşkenin tarihi bakımından bu anekdotun önemli olduğunu düşünüyoruz. Hem milli davası olan Kıbrıs’a, hem de Kıbrıs Barış harekatına hem de Pil Fabrikası’nın kuruluş serecanına göz kırpan güzel bir Kıbrıs Anı Evi oluşturacağız. Hatıralar geçmiş yaşanmışlıklar, yıllar içerisinde meydana gelmiş yerleşke bütün güzelliğiyle korunacak, halka armağan edilecek. Hem çevreci hem de kültür sanat projesi olacak. Pil Fabrikası Antalya’ya akciğer olacak yeşil noktalardan birisine dönüşecek“ dedi.

Önce kütüphane yapılacak

Pil Fabrikasının dönüşüm çalışmalarına yıl başından itibaren başladıklarını da sözlerine ekleten Başkan Tütüncü, “Yazın ortalarına doğru hemşehrilerimize Pil Fabrikasında gezinti imkanı sunacağız. Burası bir park hüviyeti kazanacak. Diğer binalarımız peyderpey yapılmaya başlayacak. Binalar içinde ilk olarak kütüphaneyi yapacağız. Dokuma’da her yaz Açık Hava Sineması yapıyorduk, bu yılki gösterilerimizde burada olacak. Burası çok geniş bir alan ve oldukça fazla binası var. Onun içinde bir anda açmak değil, etap etap tamamlayarak açacağız“ diye konuştu.