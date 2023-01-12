Antalya’nın Elmalı ilçesinde mevsimin ilk karı yağdı. Vatandaşlar kar mutluluğu yaşarken bölgede kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı. Okullar ise öğleden sonra tatil edildi.

Antalya’nın Elmalı ilçesinde mevsimin ilk karı yağdı. Vatandaşlar kar mutluluğu yaşarken bölgede kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı. Okullar ise öğleden sonra tatil edildi.

Antalya şehir merkezinde ve ilçelerde sağanak yağmur etkisini gösterirken, bin 100 metre rakımlı Elmalı ilçesine kar yağdı. Gece saatlerinde başlayan kar yağışı sabah saatlerine kadar aralıklarla devam etti. Bölgede kar kalınlığı yer yer 10 santimetreye ulaştı. İlkokullarda eğitim-öğretime ise öğleden sonra ara verildi.

Elmalı’da yaşayan vatandaşlar kar yağışı sonrası mutlu olduklarını belirterek, "Kadim ilçemiz Elmalı’ya yılın ilk karı düştü. Rabbim rahmetinden bizleri mahrum etmedi. Kuraklık baş gösteren Elmalı’da Rabbim rahmetiyle bunu inşallah bertaraf eder. Umutluyuz inşallah bereketli olur" dedi. Bir diğer vatandaş ise, "Elmalı’ya yılın ilk karı yağdı. Milletimizin, halkımızın özellikle de çiftçilerimizin yüzü güldü. Çiftçilerimiz kuraklıktan endişeliydi, ektikleri bitkiler çıkmadı. Ama bu saatten sonra yüzlerinin güleceğine inanıyorum. bereketli bir yıl olmasını temenni ediyorum. Burada esnaf, çiftçi ve vatandaş birbirimize bağlıyız birbirimize yetmeye çalışıyoruz. Allah’a şükürler olsun" ifadelerini kullandı.