Antalya’nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili’nde hafta sonunu fırsat bilen yerli ve yabancı turistler yoğunluk oluşturdu.

Antalya’nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili’nde hafta sonunu fırsat bilen yerli ve yabancı turistler yoğunluk oluşturdu.

Yüksek nemle birlikte hava sıcaklığının 35 dereceyi bulduğu turizm kenti Antalya’da tatilciler ve yerli halkın adresi dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili oldu. Akdeniz’in mavi sularında çok sayıda tatilci kulaç attı. Eylül ayına sayılı günler kala kimi tatilci güneş altında bronzlaşmayı tercih etti. Denizin keyfini ise her zamanki gibi çocuklar çıkardı. Sahil Antalya Yaşam Parkı’ndaki ağaç gölgelerinde de tatilcilerin vakit geçirdiği görüldü. Akdeniz’in eşsiz manzarası ve denize girenler havadan da görüntülendi.

"Kazakistanlı turistler bol bol öz çekim yaptı"

11 günlüğüne Kazakistan’dan dan gelen Shirin Allabergenova, ”Antalya’yı çok beğendik, yine geleceğiz. Bol bol fotoğraf çekiyoruz daha gezeceğimiz çok yer var, Antalya’yı çok sevdik. Tatilim bittikten sonra tekrar geleceğim, burada gezeceğim çok yer var” dedi.

Arkadaşları ile bol bol öz çekim yapan Ainur Allabergenova, ”Türkiye’yi ve Antalya’yı çok seviyorum Kazakistan’a selamları mı gönderiyorum” diye konuştu.

Almanya’dan iki hafta önce gelen Nezir Çelik, ”İki hafta oldu buraya gelmem. Denizi, suyu, havası çok güzel. Senede iki üç defa gelmeye çalışıyorum. Haftada 5 gün sahile yüzmeye geliyorum” ifadelerine yer verdi.