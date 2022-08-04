Antalya’nın İbradı ilçesinin Ormana Mahallesi; tarihi dokusu, düğmeli evleri, iklim yapısı, Altınbeşik Mağarası, Eynif Ovasındaki yılkı atlarıyla son yıllarda Avrupalı turistlerin uğrak yerlerinden biri oldu.

Antalya’nın İbradı ilçesinin Ormana Mahallesi; tarihi dokusu, düğmeli evleri, iklim yapısı, Altınbeşik Mağarası, Eynif Ovasındaki yılkı atlarıyla son yıllarda Avrupalı turistlerin uğrak yerlerinden biri oldu.

Deniz, kum, güneş ve lüks otellerindeki tatil imkanlarıyla ön plana çıkan Antalya, alternatif turizmi tercih eden yerli ve yabancı turistlere de imkanlar sunuyor. Bu noktada İbradı ilçesindeki Ormana Mahallesi; tarihi dokusu, düğmeli evleri, iklim yapısı, Altınbeşik Mağarası, Eynif Ovasındaki yılkı atları ve doğa turlarıyla binlerce turistin ilgisini çekiyor. Bölgeyi ziyaret eden turistler düğmeli evlerle hem geçmişe yolculuk yapıyor hem de yöresel tatları tanıma imkanı buluyor.

"Alternatif turizme ilgi arttı"

Side bölgesinde faaliyet gösteren seyahat acentesi yetkilisi Faruk Boztaş, alternatif turizm etkinlikleri çerçevesinde 2012 yılından itibaren düzenli olarak Akseki, İbradı, Ormana bölgesine Türkiye’ye gelen yabancı misafirleri yönlendirdiklerini söyledi. Son on yıldır alternatif turizme ilginin arttığını söyleyen Boztaş, “Alternatif turizm gruplarımızı bu bölgeye yönlendiriyoruz. Bu bölgede dünyanın 3. büyüklükteki Altınbeşik Mağarası buradaki en önemli noktalarımızdan bir tanesidir. Bunun yanında düğmeli evleri, yılkı atları ve endemik bitkisi olan coğrafyası ile insanlar için her geçen gün gittikçe cazibe merkezi haline geldi. Buraları gezdirmekten mutluluk duyuyoruz” dedi.

Öztaş, bölgeye sadece kendilerinin başta Almanya, İngiltere, Hollanda ve Rusya olmak üzere 14 bin civarında turist getirdiklerini kaydetti.

Alternatif turizm işletmecisi Tolga Özgüven, pandemi döneminden sonra alternatif turizmde yeniden hareketlenme olduğunu ve bu yılki hedeflerine emin adımlar ile ilerlediklerini söyledi. Bölgenin düğmeli evleri ile ilgi çektiğini söyleyen Özgüven, “Bu bölge düğmeli evleri ile meşhur. Onun dışında Türkiye kültürel mirasına girmiş gılamık dokumalarıyla da ön plana çıkmaya başladık. Genel olarak Türkiye’nin en büyük Altınbeşik Mağarası bölgedeki önemli lokomotif noktalarından bir tanesidir” dite konuştu.

"Hedefimize emin adımlarla ilerliyoruz"

Pandemi sonrasında tekrar eski rakamlarına ulaşmaya başladıklarını anlatan Özgüven, “Biz işletme olaraktan sene sonuna kadar 40 bin rakamlarını göreceğimizi tahmin ediyoruz. Bunun 8 bin tanesi konaklama, 32 bin civarında da günübirlik tur yapmayı hedefliyoruz. Şu anda hedefimize emin adımlarla ilerliyoruz. Bölgede alternatif turizm anlamında faaliyetler var. Serinlemek isteyenler için bin metre rakımlı Ormana bölgesi sahile göre daha serindir. Yerli ve yabancı misafirlerimizi Eynif Ovasında bulunan ve sayıları yaklaşık bin civarında bulunan yılkı atlarını gösteriyoruz. Tarihi hanları gezdiriyoruz. Yürüyüş turları düzenliyoruz. Bu çerçevede yerli ve yabancı turist ağırlıyoruz. Yabancılarda başta Almanya ağırlıklı olmak üzere Hollanda, Belçika ve İngilizleri ağırlıyoruz. Bu yıl bize sürpriz yapan Fransız’ları da ağırlamaya başladık. Fransız’lar da ilk kez bu yıl bölgemize büyük ilgi duymaya başladılar” diye konuştu.

"Burası doğa harikası bir yer"

Almanya’dan Türkiye’ye tatil için gelen Martin Rühlich, “Türkiye’ye 12 yıldan beri geliyorum. Ormana’ya ise ilk kez geldim. Bu güzel gezintiyi çok beğendim. Altınbeşik Mağarası ve düğmeli evlerden çok etkilendim. Burası doğa harikası bir yer. Geldiğim için çok mutluyum” dedi.