Antalya’nın Manavgat ilçesinde tanesi 700 gram ile 1 kilo 200 gram arasında değişen dev portakallar, görenleri şaşırtıyor.

Manavgat Taşağıl Mahallesinde yetiştirdiği tanesi 700 gram ile 1 kilo 200 gram arasında değişen dev portakallara bakan bir daha bakıyor. Portakalların üreticisi Osman Erdoğan’nın tezgahındaki portakallarını her yıl olduğu gibi bu yıl da neredeyse kavun büyüklüğündeki dev portakallarını Manavgat halkıyla buluşturuyor. Tartıya konulan portakalların 3’ü ise 2 kiloyu buluyor.

Dev portakallar 25 TL’den satışta

Erdoğan, her Salı günü dev portakallarını 25 TL’den satışa sunduğunu belirtti. Üreticilerin geçmiş yıllarda toplama masraflarını dahi karşılayamadığı için dalında kalan portakallarının bu yıl soğuk hava deposu sayesinde değerlendirilmesinden mutluluk duyduğunu dile getiren Erdoğan, “Başkanımızın desteğiyle portakal artık dalında değil, değerinde satılıyor. Kendisine tüm üreticiler adına teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.