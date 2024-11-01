Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Deprem Master Planı-Güçlendirme konferansında Antalya’yı olası bir depreme karşı dirençli hale getirmek amacıyla yaptıkları çalışmaları aktardı. Antalya Valiliği’nin deprem master planı hazırlama koordinasyonunu belediyenin sorumluluğuna verdiğini kaydeden Böcek, "İRAP’a göre deprem master planının bitiş tarihi, 31 Aralık 2025" dedi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Deprem Master Planı-Güçlendirme konferansı düzenlendi. Programa, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in yanı sıra uzmanlar ve belediye çalışanları katıldı.

"Deprem değil tedbirsizlik öldürür” sözü de hepimizin kabul ettiği bir gerçek"

Programın açılış konuşmasını yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Türkiye’nin deprem potansiyeline dikkat çekerek şu ifadelere yer verdi:

"Depremlere karşı her zaman duyarlı olmamız gereken bir coğrafyada bulunuyoruz. Son yıllarda yaşanan büyük depremler, toplumda derin yaralar açmış, altyapıyı ciddi şekilde etkilemiş ve pek çok insanımızın hayatına mal oldu. Depremler, sadece fiziksel hasar değil, tüm toplumu etkileyen psikolojik etkilere de neden olmaktadır. Bu nedenle, depreme hazırlık ve farkındalık çalışmaları her zamankinden daha önemli hale geldi. En son 11 ilimizi etkileyen Şubat 2023 depremlerinde resmi kayıtlara göre 50 binin üzerinde insanımız hayatını kaybetti, yüzbinlerce bina yıkıldı. Tüm ülkemizi derinden sarsan deprem bölgesinde yaşanan trajedi halen hafızalarımızda yerini korumaktadır. Kaldı ki bölgeye o dönemde 6 defa gitmiş biri olarak gördüklerimi unutmam mümkün değildir. Depremler, ülkemizin coğrafi yapısı gereği kaçınılmaz bir gerçektir ancak ’Deprem değil tedbirsizlik öldürür’ sözü de hepimizin kabul ettiği bir gerçek."

"İRAP’a göre deprem master planının bitiş tarihi, 31 Aralık 2025"

İzmir’de 1999 yılında İstanbul’da 2002 yılında deprem master planının hazırlandığını kaydeden Başkan Böcek, Antalya büyükşehir belediyesi olarak 2022 yılı Mayıs ayında şehirde olabilecek bir deprem felaketinin etkilerini azaltmak ve kenti depreme karşı dirençli hale getirmek amacıyla 6 Şubat depreminden önce deprem master planı çalışmalarını başlattıklarını kaydetti. Böcek, şöyle devam etti:

"Belediyemiz bünyesinde afet yönetimi daire başkanlığını kurduk. ’Planlı, kurallı, kimlikli kent Antalya’ vizyonumuz ile Deprem Master Planı’nı, ilgili tüm paydaşlarımızla Antalya’nın 19 ilçesini kapsayacak şekilde hazırlıyoruz. Antalya Valiliği başkanlığında yürütülen İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP), Deprem Master Planı hazırlama koordinasyonunu büyükşehir belediyesine; master plan için gerekli yapı stoku envanteri hazırlama görevini ise ilçe belediyelerimize verdi. İRAP’a göre deprem master planının bitiş tarihi, 31 Aralık 2025. Bu kapsamda, 2022 Ağustos ayında ilgili 134 farklı kurum/kuruluş ve konusunda uzman 225 katılımcı ile 1. çalıştayımızı, 2023’ün Ekim ayında 2. çalıştayımızı gerçekleştirdik. Akdeniz Üniversitesi yerleşkesinde 1797 araç kapasiteli otopark ve 54 bin metrekare alana sahip çok amaçlı afet toplanma merkezini 2023 yılında tamamladık."

"Antalya iline ait mevcut jeolojik veri raporu" hazırlandı

Deprem master planı hazırlıkları kapsamında belediye olarak gerçekleştirdikleri çalışmaları anlatmaya devam eden Başkan Böcek, konuşmasını şu şekilde tamamladı:

"19 ilçe belediyesinden görevlendirilen 175 personelin katılımı ile bilgilendirme toplantıları gerçekleştirdik. Bilgi işlem dairesi başkanlığımız ile elde edilen yapı stoku envanterlerinin bir araya getirilip değerlendirme yapılabileceği bir veri tabanı programı oluşturduk. Deprem Master Planı’nın ana verisini teşkil eden ’Yapı Stoku Envanteri’nin 19 ilçe belediyesinden temin edilmesi çalışmaları devam etmektedir. Yapılan çalışmaların değerlendirilmesi ve bundan sonra yapılacaklarla ilgili yol haritası oluşturulması için; Türkiye Deprem Vakfı ile ’Antalya İli Deprem Risk Değerlendirmesi ve Antalya Deprem Master Plan Hazırlığı Ortak Hizmet Projesi’ protokolü imzaladık. Bu sayede, Antalyamızın deprem master planını; bu konuda her branşta ülkemizin en iyi akademisyenlerinin danışmanlığında yürütmekteyiz. Plan hazırlığı sürecinde eş zamanlı olarak; büyükşehir belediyesi arşivinde bulunan tüm jeolojik ve jeoteknik raporlar, ilgili ulusal ve uluslararası akademik çalışmalar, DSİ yeraltı suyu verileri, AFAD heyelan haritaları, deprem ölçümleri gibi mevcut tüm veriler tarandı. Bilimsel veriler doğrultusunda ’Antalya iline ait mevcut jeolojik veri raporu’ hazırlandı. Ayrıca ilçe bazında; 2014-2023 yılları arasında 10 yıllık sürede arazi değişiminin gözlenebilmesi için uydu görüntüleri ile haritalar hazırladık.”

Başkan Muhittin Böcek, konuşması sonrası konferansa katılan, ulusal ve uluslararası alanda çalışmalar yürüten akademisyenlere plaket takdim etti.