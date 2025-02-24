Antalya Büyükşehir Belediyesi, 19 ilçeden toplanan evsel atıklardan aylık 89 bin 800 hanenin elektrik ihtiyacını karşılayabilecek miktarda enerji üretimi gerçekleştiriyor.

Büyükşehir Belediyesi, Kızıllı Entegre Atık Değerlendirme Geri Dönüşüm ve Bertaraf Tesisinde ilçelerden gelen çöplerin bertaraf edilmesinin yanı sıra atık ısıdan enerji üretimi gerçekleştiriyor. Tesisin kapasitesi kış aylarında günlük 2 bin 200 ton, yaz aylarında ise 3 bin ton olarak değişkenlik gösteriyor.

19 ilçenin çöpüne çevreci bertaraf

Aksu, Döşemealtı, Kepez, Konyaaltı, Muratpaşa, Elmalı, Korkuteli, Kumluca, Finike, Demre, Serik, Kemer ve Kaş ilçelerinden toplanan atıklar transfer istasyonlarından 48 araçla Kızıllı Entegre Atık Değerlendirme, Geri Dönüşüm ve Bertaraf Tesisi’ne taşınıyor. Alanya Entegre Katı Atık Değerlendirme Bertaraf ve Enerji Üretim Tesisi’nde Alanya, Gazipaşa, Gündoğmuş, Akseki ve İbradı ilçelerinin, Manavgat Katı Atık Düzenli Depolama ve Enerji Üretim Tesisi’nde ise Manavgat ilçesinin evsel katı atıkları bertaraf ediliyor.

Metan gazından elektrik üretimi

Belediyede görevli Çevre Yüksek Mühendisi Tahir Batı, Kızıllı Entegre Atık Değerlendirme Tesisinde atıkların bertaraf öncesi çeşitli işlemlerden geçirildiğini belirtti. Batı, ilçelerden toplanan atıkların önce kabul ünitesine alındığını, ardından geri dönüştürülebilir maddelerin ayrıştırıldığını, organik atıkların ise biyometanizasyon tanklarında çürütülerek metan gazı üretildiğini ve bu gazın enerji santralinde elektrik üretiminde kullanıldığını söyledi. Tesisin Türkiye’de ilk ve tek olan atık ısı geri kazanım ünitesine de sahip olduğunu belirten Batı, 460 derece sıcaklıktaki atık ısının buhar türbin santralinde geri kazanılarak 2.8 megawatt saatlik elektrik üretildiğini kaydetti. Tahir Batı, tesisin toplam enerji üretim kapasitesinin 28.27 megawatt saat olduğunu ifade etti.

Aylık 89 bin 800 hanenin elektrik ihtiyacı karşılanıyor

Çevre Mühendisi Serpil Beşkaza ise Antalya Büyükşehir Belediyesi Kızıllı Entegre Atık Değerlendirme, Geri Dönüşüm ve Bertaraf Tesisi’nde üretilen aylık enerjinin 89 bin 800 hanenin elektrik ihtiyacını karşılayabilecek miktarda olduğunu ifade etti. Beşkaza, "Bu sayede 340 bin ton karbon emisyonu azaltılıyor. Tesis, Türkiye’de atık ısıdan enerji üreten ilk katı atık tesisi olma özelliği taşıyor ve ayrıca atık ısıdan enerji geri kazanımı ile 75 bin ton sera gazı emisyonunu azaltarak küresel ısınma ile mücadeleye katkıda bulunuyor" dedi.

Tıbbi atıklar da bertaraf ediliyor

Kızıllı Entegre Atık Değerlendirme, Geri Dönüşüm ve Bertaraf Tesisi’nde aynı zamanda Kaş’tan Gazipaşa’ya kadar 19 ilçedeki hastane, sağlık kuruluşu, eczane, diş hekimi, veteriner klinikleri, diyaliz merkezleri ve tıbbi atık üreten tüm birimler ve kuruluşlardan toplanan tıbbi atıklar, yönetmeliklere uygun şekilde sterilize edilerek bertaraf ediliyor. Çevreci bir yaklaşımla işletilen entegre tesiste, mekanik ayırma, biyometanizasyon, enerji üretimi, ikinci sınıf düzenli depolama sahaları ve tıbbi atık sterilizasyon üniteleri de yer alıyor.