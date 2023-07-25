Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından çobanların eksiklik ve ihtiyaçlarını belirlemek üzere Çoban Haritası oluşturuluyor. Yaylaları gezerek toplanacak bilgilerle hazırlanacak Çoban Haritası, Antalya’da hayvancılığın sürdürülebilir hale gelmesine önemli bir katkı sağlayacak.

Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na bağlı ekipler, oluşturulacak “Çoban Haritası” için Antalya’da hayvancılığın yoğun olarak yapıldığı bölgelerde yaz aylarında yaylaya çıkan üreticileri yerinde ziyaret edip inceleme yapıyor. Bu çerçevede ilk ziyaret Korkuteli İmecik Mahallesi’ne yapıldı. Büyükşehir ekipleri burada yaşayan çobanların yaşam mücadelesini yerinde görüp incelerken, Büyükşehir veterinerleri hayvanlara ücretsiz muayene hizmeti gerçekleştirdi.

Hayvancılık faaliyetine tam destek

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in yerelden kalkınma projesi çerçevesinde başlatılan yeni proje hakkında bilgi veren Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı Ar-Ge Proje Şube Müdürü Dr. Deniz İlaslan Çürek, şunları söyledi:

“Kırsal kesimlerde yaşayan çobanlarımıza destek olmak amacıyla bir çalışma yapıyoruz. İmecik Mahallesi’nde hayvancılık faaliyeti sürdüren üreticilerimizi ziyaret ederek eksiklerini dinledik. Tüm yetiştiricilerin bilgilerini alarak konumlarını belirledik, ne kadar hayvanları olduğunu tespit ettik. Antalya’da yoğun olarak yapılan hayvancılık faaliyetinin sürdürülebilirliğini sağlamak için doğru desteklerde bulunmak istiyoruz. Ayrıca veteriner hekimlerimizle küçükbaş veya büyükbaş hayvanları ücretsiz muayene edip dış parazit ilaçlama hizmeti veriyoruz. Hayvanların barındıkları alanların da ilaçlamasını gerçekleştiriyoruz. Kırsal kesimdeki vatandaşların ihtiyaç listesi belirlenip çoban haritasını çıkardıktan sonra çobanlarımızın yaylalardan inmeden ihtiyaçlarını yerinde temin etmeyi planlıyoruz.”

Kırsal kesimin gelir kaynağı

İmecik Mahalle sakinlerinden Bekir Demir ulaşımın zor olduğu bölgelerde hayvancılık yapmanın da zor olduğunu söyledi. Demir, “Hayvanlarımızı rahat bir şekilde otlatabildiğimiz en uygun yer burası ancak burada hayvanlar için su sorunu yaşıyoruz. Kırsal kesimlerde hayvancılık faaliyeti yapmak çok zor. Gelir kaynağımızı hayvancılık olduğu için ihtiyaçlarımız çok oluyor. Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ekipler ulaşımın zor olduğu bu bölgede bizleri bulup ulaştılar. İhtiyaçlarımızı yerinde dinlediler. Veteriner hekimler eşliğinde hayvanlarımızı ücretsiz muayene ettiler” diye konuştu.