Antalya Büyükşehir Belediyesi, Antalya Şanlıurfa Tanıtım Gecesi düzenleyecek. 6 Ağustos Cumartesi 20.00’da Kepez Kent Meydanı’nda düzenlenecek gecede ünlü sanatçı Mahmut Tuncer sahne alacak.ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı ile Şanlıurfalılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği işbirliğiyle ‘Antalya Şanlıurfa Tanıtım Gecesi’ düzenlenecek. 6 Ağustos Cumartesi akşam saat 20.00’da Kepez Kent Meydanı’nda düzenlenecek Şanlıurfa Tanıtım Gecesinde ünlü sanatçı Mahmut Tuncer sahne alacak. Urfa Edessa Grubu Sıra Gecesi ile şenlenecek gecede çiğköfte ikramı da yapılacak.