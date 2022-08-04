Antalya Büyükşehir Belediyesi, Antalya Şanlıurfa Tanıtım Gecesi düzenleyecek. 6 Ağustos Cumartesi 20.00’da Kepez Kent Meydanı’nda düzenlenecek gecede ünlü sanatçı Mahmut Tuncer sahne alacak.ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı ile Şanlıurfalılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği işbirliğiyle ‘Antalya Şanlıurfa Tanıtım Gecesi’ düzenlenecek. 6 Ağustos Cumartesi akşam saat 20.00’da Kepez Kent Meydanı’nda düzenlenecek Şanlıurfa Tanıtım Gecesinde ünlü sanatçı Mahmut Tuncer sahne alacak. Urfa Edessa Grubu Sıra Gecesi ile şenlenecek gecede çiğköfte ikramı da yapılacak.
Yorumlar