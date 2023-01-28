Dün dev dalga ve fırtınaya teslim olan Antalya’nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili, güneşin kendini göstermesiyle bugün ziyaretçi akınına uğradı. Dalgalar nedeniyle kumların taşındığı alanlar ise Antalya Büyükşehir Belediyesi ekiplerince temizlendi.

Dün dev dalga ve fırtınaya teslim olan Antalya’nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili, güneşin kendini göstermesiyle bugün ziyaretçi akınına uğradı. Dalgalar nedeniyle kumların taşındığı alanlar ise Antalya Büyükşehir Belediyesi ekiplerince temizlendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün dün için ’turuncu kod’ uyarısı verdiği Antalya’da etkili olan sağanak yağış ve fırtınanın ardından, bugün güneşli hava kendisini gösterdi. Hava sıcaklığının 17 dereceyi bulduğu şehirde, dün dev dalgaların altında kalan dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili ise ziyaretçi akınına uğradı. Dün sadece maceraseverlerin geldiği sahil, bugün büyük küçük herkesin uğrak yeri oldu. Dev dalgaların yerini ise bugün berrak bir deniz ve alçak dalgalar aldı. Sahil bandı yürüyüş yapan ve fotoğraf çekenlerle doldu taştı. Çocukların ise dalgalar arasında köpekle top oynadığı görüldü. Amatör balıkçılar da kayalar üzerinden denize olta attı.

Dalga ve fırtınanın zarar verdiği sahil bandındaki işletme, park ve donatıların bakım ve temizlik çalışması Antalya Büyükşehir Belediyesi ekiplerince yapıldı. Mini iş makineleriyle toplanan kumlar tekrar denize döküldü. Kumla kaplı alanlar ise tazyikli suyla temizlendi. Çalışmalar çerçevesinde sahil yolunun bir bölümü araç trafiğine kapatıldığı görüldü.

Sahilde kitap okuyan Vusal Arifov, "Dün fırtına vardı, evdeydik. Bugün güzel havayı görünce kitabımı alıp buraya geldim. Muhteşem bir hava var. Her yer çok kalabalık, herkes denizi ve manzarayı izlemeye gelmiş. Dünle bugün arasında çok fark var" dedi.